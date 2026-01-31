Arucas derribará la infravivienda en la que murió una persona y su perro para evitar nuevas ocupaciones

Arucas prevé el derribo de la infravivienda y un chamizo en el que fallecieron quemadas una persona y su perro el 8 de enero para evitar que vuelvan a ser ocupada. Mientras, el gobierno local anunció durante el pleno celebrado este viernes que el festival Sum Festival llegará de la mano de otros dos espectáculos musicales, como es el Senior Fest y el World Rock Music.

El alcalde, Juan Jesús Facundo, señaló que en estos momentos no hay nadie viviendo en el lugar en el que se produjo el incendio mortal. En cualquier caso, insistió en que se ha tratado de ayudar a las personas sin hogar de la zona. Y defendió que se han negado por propia voluntad a recibirla. Mientras, está previsto que se lleve a cabo el derribo de las infraviviendas del barranco «que están en desuso». Esta zona fue expropiada para las obras de la carretera, aunque tienen que aclarar todas las propiedades.

El desbroce es de la residencia

Juan Jesús Facundo asegura que tienen conocimiento de la identidad de cada uno de los ‘sin techo’ y que han intentado prestarles ayuda, aunque no han querido. Además, señala que al estar en el linde con el barranco la residencia de ancianos tiene la obligación de mantener su alrededor limpio de maleza para evitar que otro incendio se pueda propagar.

La medida llega después de que una persona falleciese el 8 de enero en un incendio en esa chabola en el barranco de Arucas. El suceso también causó la muerte de un perro que se encontraba en el interior. Precisamente, al ser un animal de grandes dimensiones hizo pensar que hubiese una segunda personas fallecida.

Circunvalación antes de abril

El alcalde ratificó que la obra de la circunvalación está programada para que esté acabada entre marzo y abril, aunque las últimas lluvias han causado algún inconveniente en el desarrollo normal de su ejecución, después de su inicio en septiembre de 2023.

Por otro lado, señaló que la ejecución de la transformación del recinto ferial en espacio multiusos y aparcamiento (junto a la iglesia) sigue desarrollándose en los plazos, por lo que debería estar acabada en diciembre.

Durante el pleno se aprobó la adhesión al protocolo general de actuación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), cuyo objetivo es dar continuidad a los programas en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Arucas dispondrá de 1,73 millones de euros para llevar a cabo programas de ayudas de emergencia social comedor sobre ruedas y otras ayudas. De esa partida, algo más de un millón proviene de fondos municipales y el resto del Estado/Gobierno de Canarias.

Tres festivales de música

Mientras, el concejal de Desarrollo Económico, Óliver Armas, anunció que el Sum Festival vendrá acompañado de otros dos espectáculos. Para el 2 y 3 de octubre de este año se ha confirmado entre otros al violinista Ara Malikian. Y Arucas ha cerrado el Senior Fest en junio de 2027 y el World Rock Music, el próximo enero.

El concejal señaló que el último Sum Festival de 2025 generó en la capital un impacto económico de 12 millones de euros, y generó 300 empleos. La asistencia fue de 15.000 personas, de los cuales 7.580 eran peninsulares y 1.420 extranjeros. Además, el World atrajo a otras 4.000 personas. En total, 19.000 personas en tres días, que espera repetir en Arucas.