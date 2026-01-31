Francisco García: «Estoy seguro de que el PSOE no hará Santa Lucía ingobernable»

Ha dado usted un golpe en la mesa con la destitución de los tres concejales de Nueva Canarias.

Así es. Un golpe que era necesario porque se había quebrado la lealtad al gobierno de Santa Lucía de Tirajana. Nosotros no podemos entrar en provocaciones de otro partido político que durante todo el mandato ha demostrado sus intereses, y lo que quería hacer era dinamitar el gobierno municipal con una moción que no conducía a nada, que la podemos tachar de ilegal. Nueva Canarias entró al juego y los tres fueron los únicos que votaron con el Partido Popular, con la derecha de este municipio.

Usted dice que cuando tomó esa decisión lo hizo en caliente, después de ver el resultado de la votación.

La tomé en caliente porque hasta el día antes yo no sabía cuál era el posicionamiento de Nueva Canarias porque querían negociar el voto. Yo eso lo interpreto como un chantaje y no podía acceder a estos chantajes. Si estas eran las condiciones para el voto de esta moción, ¿qué podría hacer para la próxima sesión plenaria? ¿Qué pediría Nueva Canarias a cambio de esto? El resto de concejales del gobierno, unos fueron muy tajantes, como Sergio Vega, de Unidos por Gran Canaria, que desde el momento que expliqué en la reunión del gobierno lo que podría suceder y lo que pretendía esta moción se mostró muy firme. Y el Partido Socialista, no en ese momento sino un día después de esta reunión, me planteó que su voto iba a ser una abstención porque habían firmado el pacto antitransfuguismo.

Usted dice que le plantearon condiciones. ¿Cuáles eran?

Nombraban en las peticiones injerencias que ellos entendían que se estaban haciendo en las áreas, y para nada. Pedían la portavocía, un cargo de confianza más y volver a tener influencia en el área de comunicación, que siempre ha dependido de Alcaldía, aunque también lo coordinó Leví Ramos en algún momento. Esas son las peticiones principales que se hacían, pero a mí lo que más me molestó es que era que ponían condiciones para el voto cuando el Partido Socialista no puso ninguna condición, sino que vio desde el primer momento el fin de esa moción y lo entendió, y Sergio Vega tampoco puso ninguna condición. Si yo también daba pie a negociar votos en este momento, imagínate lo que pudiera suceder al final del mandato.

¿Tuvo claro que el hecho de destituir a los tres concejales le dejaba en minoría con 12?

Evidentemente. Soy consciente de que me quedaba en minoría, pero tenía que salir reforzado del salón de plenos. Esas cinco personas, al levantar la mano para apoyar esa moción, ponían en entredicho la figura del alcalde y los acuerdos de gobernabilidad que tenemos los diferentes grupos políticos que conformamos el gobierno de Santa Lucía de Tirajana.

¿Y cómo queda ahora el grupo gobierno?

Voy a tener conversaciones con el Partido Socialista y también con Unidos por Gran Canaria. Sabemos que nos falta uno para la mayoría pero también soy consciente de que otros concejales de la Corporación municipal han tendido la mano para tratar de llegar a acuerdos y apuntalar las decisiones del gobierno, y creo que se harán con sentido común. No me cabe la menor duda que el resto de fuerzas políticas, si los acuerdos que se llevan al pleno son positivos para la ciudadanía, lo votarán también un favor.

¿Cómo va a ser el reparto de áreas? Porque son concejalías importantes, como Urbanismo, Recursos Humanos y Cultura.

Sí son áreas muy importantes, pero fruto de estas conversaciones que voy a tener a lo largo de estos días, llegaremos a acuerdos con los socios de gobierno para la distribución de estas áreas que se han quedado sin concejales. Tendré que tener muy en cuenta el perfil de los diferentes concejales que conformamos el grupo de gobierno.

NC descarta la moción de censura. ¿Teme que se la presente el PSOE? Apoyó una en Valsequillo.

Las mociones de censura siempre se pueden dar, pero yo abogo a la responsabilidad. Estoy seguro que el Partido Socialista no pondrá al Ayuntamiento en una situación de ingobernabilidad por una moción de censura porque estamos finalizando el mandato, y hacer eso a estas alturas sería como empezar de cero en el gobierno y en la acción política del municipio.

Escuchamos decir a los tres concejales expulsados que usted ha llevado al Ayuntamiento a la ingobernabilidad.

No estoy de acuerdo. Todo lo contrario. Yo creo que al final se han posicionado fuera del gobierno personas que quizás no tenían como premisa la gobernabilidad de Santa Lucía de Tirajana.

También sostenían que esto viene fraguándose de hace tiempo, desde el momento en que usted decidió formar parte de Primero Canarias.

Eso es mentira y lo digo claro. La voluntad de este alcalde era mantener el gobierno como estaba desde el principio del mandato y se demuestra con que yo no hice ninguna modificación. Solamente se hizo una, cambiar la portavocía porque considerábamos justo que de nueve concejales que estaban dentro de Nueva Canarias, seis de Primero Canarias teníamos la mayoría y de manera democrática, decidieron nombrar el portavoz. Al igual que Nueva Canarias lo ha hecho en el Cabildo.

Primero Canarias se mantiene en el gobierno, al contrario de lo que ha ocurrido en otros municipios en los que s ha presentado una moción de censura.

No olvidemos que se han censurado tres gobiernos en la isla. El primero, el de Agaete, con una tránsfuga del Partido Socialista que ha permitido durante un año y medio que el Partido Popular esté al frente del gobierno. Luego todos sabemos también que se hizo una especie de todo vale y de mescolanza de ideologías políticas para sacar del gobierno a Pedro Rodríguez, el alcalde de Guía. Y lo último, lo que ha sucedido en Valsequillo, donde se evidenció el propio día de la moción de censura el apoyo de Nueva Canarias, porque Carmelo Ramírez estaba presente en la votación del pleno.

¿Qué hubiera pasado si los tres concejales de NC hubieran votado en contra o abstenido?

No hubiera sucedido nada y hoy hubiéramos estado trabajando de la misma manera que estábamos trabajando el lunes y el martes. Es cierto que valoro la valentía de algunos, no solo de mis concejales, sino del concejal de Unidos por Gran Canaria, que desde el primer momento se mantuvo firme y dijo en el equipo en qué consistía esta práctica de las que ya nos tiene medio acostumbrado Juan José Ramos, de PP-AV.

¿Confía en terminar este mandato?

Confío en terminar este mandato y sé que también voy a contar con la confianza del PSOE y UxGC porque tenemos un objetivo común, que es la gobernabilidad de Santa Lucía y resolver las necesidades de las personas que residen en el municipio.