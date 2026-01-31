Desayunar en Gran Canaria por 5 euros es posible: así es el desayuno que triunfa en la isla
Un opción económica para desayunar en la isla
Los creadores de contenido @descubreconc están en busca del desayuno "mejor y más barato de Gran Canaria". El objetivo es ofrecer a sus seguidores diferentes opciones en la isla para desayunar a precios económicos.
El primer establecimiento que han visitado ha sido el Restaurante El Verol. Según muestran en el vídeo, el local ofrece un menú de desayuno por 5 euros.
¿Qué incluye el desayuno?
En El Verol, el desayuno incluye una pulguita de pata con queso, un zumo natural y un café, una combinación perfecta que ha convencido a los creadores de contenido por su relación calidad-precio y por apostar por los productos típicos de la gastronomía canaria.
Aparte del desayuno, el establecimiento ofrece un menú diario por 11,90 euros y un menú almuerzo. Además de comida casera canaria para llevar y entrega a domicilio.
Horario y ubicación
Restaurante El Verol se encuentra en la Calle General Bravo , en la zona industrial de Jinámar en Telde. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, mientras que los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal.
Los creadores de contenido han pedido a sus seguidores que si conocen lugares para desayunar más económicos que comenten para que vayan a probarlos.
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día