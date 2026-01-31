Jon Zugazagoitia: «Hay que trasladar el éxito de la terapia CAR-T a los tumores sólidos»

Desde su experiencia clínica e investigadora, ¿cuáles cree que han sido los avances más decisivos para mejorar la supervivencia de las personas que padecen cáncer de pulmón?

En la última decada, se han producido dos grandes avances que pueden considerarse revolucionarios. El primero ha sido una mejor comprensión de esta patología, ya que no se trata de una única enfermedad, sino de un conjunto de subtipos diferentes. Hemos logrado identificar alteraciones moleculares y genéticas en estos tumores, algunas de las cuales pueden tratarse mediante terapias dirigidas específicamente contra dichas alteraciones. Esto es lo que conocemos como oncología de precisión, y ha permitido ofrecer a cada paciente el tratamiento más personalizado posible. El segundo gran avance ha sido el éxito de la inmunoterapia dirigida contra un eje clave del sistema inmunitario, el PD-1, que ha transformado de manera significativa el abordaje de esta enfermedad y ha supuesto un cambio en la supervivencia global de los pacientes, tanto en casos de metástasis como en estadios precoces.

Las terapias dirigidas han marcado un antes y un después en subgrupos concretos de esta neoplasia. ¿En qué perfiles de pacientes tienen un mayor impacto clínico?

Una de las particularidades de los tumores es que presentan mutaciones genéticas. En el caso del cáncer de pulmón, las mutaciones para las que ahora mismo disponemos de terapias dirigidas se observan con mayor frecuencia en personas que han fumado poco o que nunca han fumado. Como es en este perfil de pacientes donde detectamos más alteraciones genéticas de este tipo, hay un mayor éxito de estos tratamientos en ellos. Ahora bien, esto no significa que una persona fumadora con cáncer de pulmón no pueda presentar estas alteraciones genéticas, que denominamos accionables o susceptibles de recibir un tratamiento dirigido. La inmunoterapia, en cambio, funciona con independencia de cualquiera de estas variables.

En 2022, usted lideró un proyecto que permitió descubrir un biomarcador que predice en qué casos puede funcionar mejor la inmunoterapia. ¿Cómo ha influido este hallazgo?

Además de ejercer la labor asistencial, lidero un grupo de investigación en el Hospital 12 de Octubre, cuyo objetivo es comprender por qué algunos pacientes responden mejor a determinados tratamientos y otros lo hacen peor. Para ello, estudiamos los mecanismos de sensibilidad y resistencia tanto a la inmunoterapia como a las terapias dirigidas, tratando de explicar las diferencias observadas en la respuesta de los afectados por la enfermedad. En 2022 identificamos un biomarcador que parecía estar asociado a una mayor probabilidad de respuesta a la inmunoterapia. Este hallazgo ha abierto nuevas líneas de investigación en nuestro grupo, orientadas a profundizar en su comprensión y a evaluar si puede dar lugar en el futuro a nuevas opciones terapéuticas que puedan explorarse en ensayos clínicos. Por el momento, estos resultados aún no pueden trasladarse a la práctica clínica.

La terapia CAR-T ha sido revolucionaria en hematología, pero aún no tanto en tumores sólidos. ¿Qué barreras existen para su aplicación en cáncer de pulmón?

Efectivamente. La terapia CAR-T es una modalidad de inmunoterapia que utiliza herramientas diferentes para combatir el cáncer. En los tumores hematológicos ha demostrado un gran éxito en un número cada vez mayor de enfermedades, llegando incluso a lograr la curación de muchas neoplasias que anteriormente no contaban con alternativas de tratamiento. El reto actual es, precisamente, trasladar este éxito a los tumores sólidos, como ya ha ocurrido con el melanoma. Las principales barreras que estamos encontrando son, por un lado, la dificultad para que las células inmunitarias entrenadas alcancen el tumor de manera adecuada. Por otro, que una vez en su interior puedan ejercer su función correctamente. Esto se debe a que el propio tumor desarrolla múltiples mecanismos que suprimen o debilitan la actividad de estas células inmunitarias.

Por lo que respecta a las vacunas, ¿en qué punto se encuentran en España y qué expectativas hay?

Las vacunas son otra modalidad de inmunoterapia y buscan educar al sistema inmunitario para que sea capaz de actuar frente al tumor. El problema es que, en el pasado, este enfoque se aplicó al cáncer de una forma similar a como se hacía frente a las enfermedades infecciosas, siguiendo el mismo modelo que se utiliza para combatir virus u otros patógenos. Esto explica por qué no ha funcionado en el cáncer de pulmón. En la actualidad, el campo está centrado en el desarrollo de vacunas de nueva generación, entre las que se incluyen las basadas en ARN mensajero, diseñadas no solo para activar las defensas, también para contrarrestar los mecanismos de escape inmunitario que generan los tumores. Este tipo de aproximaciones se está evaluando en distintos ensayos clínicos y esperamos contar pronto con resultados satisfactorios para nuestros pacientes.

¿Cómo imagina el tratamiento de la patología dentro de diez años?

Espero que logremos curar a un número cada vez mayor de pacientes. Por suerte, los nuevos tratamientos han cambiado de forma sustancial la manera en que entendemos esta enfermedad, que antes se consideraba letal en prácticamente el 100 % de los casos. Hoy sigue siendo una patología grave, pero los avances alcanzados ya han demostrado que es posible lograr la curación, incluso en algunos pacientes con enfermedad metastásica, aunque todavía sea en una proporción reducida. Por ello, creo que dentro de diez años estaremos curando a un número aún más significativo de personas, gracias al desarrollo de nuevos tratamientos y a la implementación de programas de prevención.

En materia de prevención secundaria, ¿cree que es importante apostar por un cribado poblacional en el país?

Creo que es fundamental. Los estudios clínicos han demostrado que los programas de cribado permiten detectar los tumores en fases más precoces y reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Esto se ha confirmado en distintos ensayos clínicos realizados a nivel internacional, por lo que considero que es una medida que deberíamos implementar. La comunidad médica está haciendo un gran esfuerzo en este sentido, pero debe ir acompañado del desarrollo de nuevos medicamentos. Solo así podremos hacer frente de manera eficaz a una enfermedad tan compleja.

¿Cuál es el mensaje principal que ha querido transmitir a través de su ponencia?

En realidad, he querido lanzar un mensaje de optimismo, resaltar la importancia de la investigación y generar un debate entre los compañeros.