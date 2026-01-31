Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Héctor AlemánRicardo MelchiorCrisis política Santa Lucía de TirajanaSucesosLoteríasTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

Rescatado en helicóptero un ciclista tras sufrir una caída en un sendero de Mogán

El afectado fue evacuado y trasladado al hospital con un traumatismo moderado en la muñeca

Rescate de senderista en Mogán

Rescate de senderista en Mogán

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Un ciclista, de 48 años, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en el sendero de tierra de Balito a Puerto Rico, un espacio de difícil acceso en Mogán, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES localizó y rescató al afectado, con un traumatismo en la muñeca de carácter moderado.

Asistencia médica

Posteriormente, procedió a evacuarlo hasta la helisuperficie de El Berriel.

Noticias relacionadas y más

Allí, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario se hizo cargo de su asistencia y traslado a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents