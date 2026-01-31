Sergio escribe con buena letra

Frente al azul del Atlántico, donde las olas acarician la playa de Salinetas en Telde, Sergio Hernández ha encontrado su santuario creativo. En un rincón de su piso, el murmullo del mar acompaña sus días mientras se dedica a la pasión que lo ha acompañado durante más de veinte años: el diseño gráfico, creando portadas que dan vida a los libros que recorren las bibliotecas de la isla. Apasionado también por las tipografías, ha desarrollado una experimental y atrevida, pensada para proyectos especiales y aunque evita llamarse tipógrafo, su relación con las letras es profunda y cuidadosa ya que también es graduado en Filología Hispánica, lo que le ha llevado siempre a escribir con buena letra.

La tipografía que Hernández creó se llama Play y nació para ilustrar las cubiertas de la colección Dramaturgias Insulares del Cabildo de Gran Canaria, dedicada al rescate de obras teatrales. Cada letra de la tipografía representa un escenario propio de la obra y coincide con la inicial del apellido del autor, formando una especie de escalera que desciende al profundizar en el estudio de la obra y asciende al rescatar cada pieza teatral que la conforma. «La tipografía se llena de colores chillones y vibrantes para simular ese ruido del teatro, en contraste con otros géneros», explica Hernández.

Un giro en su pasión

El nombre de la tipografía no es casual: Play refleja la acción, el dinamismo y la energía que transmiten sus letras, concebidas para saltar de la página y capturar la atención del lector. Su audacia y originalidad han sido reconocidas con un galardón de oro en los Premios Canarias de Diseño 2025, un reconocimiento al talento y la innovación que Hernández aplica en cada proyecto. Pero Play no es la única tipografía premiada del diseñador; a lo largo de los años ha desarrollado otras tipografías experimentales que también han recibido reconocimientos en distintos certámenes de diseño, cada una con su propio carácter y estilo.

Sin embargo, aunque hoy el diseño gráfico es su día a día y su mayor pasión, esto no siempre fue así. Cuando comenzó sus estudios universitarios Sergio decidió cursar el Grado en Filología Hispánica, y fue mientras trabajaba como corrector de textos que su interés por el diseño gráfico y por perfeccionar cada detalle comenzó a aflorar. Ese cuidado por la palabra escrita y la precisión en cada trazo fue lo que lo llevó poco a poco a combinar su amor por la escritura con la creatividad visual, dando origen a un estilo propio que hoy lo define.

En sus inicios en el mundo del diseño gráfico, Sergio Hernández comenzó a explorar todos los ámbitos del sector y a probar diferentes técnicas y formatos. No obstante, con el paso del tiempo, la práctica constante y la experiencia adquirida fue encontrando su verdadera especialidad: la creación de portadas de libros, revistas y exposiciones. «En este momento me dedico única y exclusivamente a esto: a hacer portadas de libros, maquetación de libros y portadas de revistas», destaca.

Los diseños que Sergio realiza para las portadas son originales y llamativos, porque no se limita a crearlas directamente en ningún programa de ordenador. A partir de la idea principal, que surge tras leer el libro que debe ilustrar, sale a la calle, recorre su casa y explora todos los espacios posibles en busca de objetos y materiales.

Todo lo que encuentra lo fotografía y luego lo retoca, un proceso que transforma estos elementos en imágenes únicas que finalmente dan forma a las portadas. De esta manera, cada diseño se convierte en un collage creativo que refleja tanto la esencia del libro como la visión personal del diseñador. «Coloco objetos en otro contexto para que tengan otro significado o, al menos, para que tenga más de una lectura la imagen que se está viendo», racalca.

Aunque son muchos los diseños de portadas que Hernández ha creado a lo largo de más de veinte años, hay uno que permanece especialmente guardado en su corazón. Se trata de la primera colaboración con la Fundación Canaria Tamaimos, para el libro Literatura canaria con identidad (y más allá). La portada muestra un cuchillo canario clavando clavos en una hoja de papel, una imagen potente que refleja tanto la fuerza como la identidad de la obra.

«Eso fue un antes y un después en mi carrera como diseñador gráfico, porque a partir de ahí no he podido hacer nada que considere por debajo de ese listón», subraya Hernández, mientras recuerda cómo aquel proyecto marcó un punto de inflexión en su perfeccionamiento y estilo creativo.

El autor describe su firma y estilo como una especie de «poesía visual», aunque admite que aún le cuesta usar esas palabras. «Eso significaría que soy o un artista o un poeta, y no soy nada de eso, solo soy un diseñador gráfico», recalca Hernández. No obstante, esa es la intención que guía cada proyecto nuevo y cada portada que enfrenta.

Además, en ocasiones Sergio también intenta transmitir esta visión a los alumnos del mismo grado que él cursó, Filología Hispánica, a través de charlas en la universidad. Durante estas sesiones, Hernández les muestra que el diseño gráfico puede ser una salida profesional viable para quienes aman la palabra escrita, y que combinar la filología con la creatividad visual abre caminos inesperados en el mundo del arte y la comunicación.