Valsequillo festeja con parrandas, bailes y gastronomía su fiesta del Almendrero en Flor

Las cáscaras se amontonan a las patas de una mesa. Encima, un cesto con almendras rodeado de gruesos troncos de madera para partirlas da la bienvenida a la fiesta del Almendrero en Flor de Valsequillo, en el pueblo de Tenteniguada, en el Día del Turista. A ambos lados transitan centenares de personas por las estrechas calles en busca de comida gratis, curiosean los puestos o ven tocar y bailar a las agrupaciones folclóricas bajo un sol de invierno y un cielo totalmente despejado, que se combatían con helados.

Miguel del Pino, de Tenteniguada, ayuda a colocar unas mesas en la plaza de San Miguel para "echar un cablillo a la comisión de fiestas, para que toque a menos el trabajo". Lleva participando en el Almendrero en Flor desde su fundación, en los años setenta del siglo XX. "Esta fiesta es agrícola o campesina y cuando se fundó la sociedad valsequillera era más agraria. Se trataba de realzar el mundo rural. No sé si lo hemos conseguido, pero en eso estamos todavía", comenta. Además, agrega que se trata de una de las pocas fiestas paganas de la isla, es decir, que no se celebra en honor de un santo o de una virgen, "en cualquier caso, de San Almendrero", agrega, riendo.

Varias personas rompen las almendras con troncos. / LP/DLP.

La jornada comenzaba a las 08.00 horas, con una ruta organizada por el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria y Amigos de Senderistas de Valsequillo de Gran Canaria que transitaba por caminos tradicionales rodeados del blanco y el rosado de la floración de los almendreros. En torno a las 10.30 horas abrieron los ventorrillos y los puestos de toda clase de ventas: de bisutería, de pan, de repostería, de libros infantiles, de ilustraciones, de sombreros, de piezas de madera, de mermelada, de queso, de fruta, de cañas de azúcar, de crepes y gofres…

Ana Renes, de Las Palmas de Gran Canaria, lleva desde primera hora en Tenteniguada, en uno de los puestos en el que vende pan y dulces artesanales junto a su familia. Vestida también de romera, considera el Almendrero en Flor "una de las fiestas más tradicionales en la isla, que procura guardar todo el tema de la cultura, del folclore…".

Parrandas

Poco después se sumaban las parrandas y las agrupaciones folclóricas de baile que amenizan la jornada. Con traje de romera y un micrófono pegado, Ana Amador comanda un séquito que proviene de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de subir al escenario de la plaza de San Miguel, van tocando y cantando en los alrededores. Cuenta que es repetidora todos los años en Tenteniguada. "Me encanta, tiene un ambiente muy bonito" y además "hay mucho turista".

Una de las parrandas por las calles de Tenteniguada. / LP/DLP.

Gaby, de Alemania, recuerda que ha visitado la isla en reiteradas ocasiones para visitar a sus amigos. Durante la jornada ha visitado Tejeda y luego decidió pasar por Valsequillo y ver por primera vez la fiesta del Almendrero en Flor, a la que sí tiene una pequeña crítica que hacerle: "Hay muchos problemas para poder aparcar", remarca. Y es que el acceso en vehículo propio es complicado ante la escasez de estacionamientos; no en vano, a lo largo de la carretera se agolpan en el arcén quienes pudieron encontrar un hueco.

Gastronomía

Otros, como Pablo Echenique, acudieron en guagua, desde Carrizal. "Dejamos el coche abajo", apunta. También es su primera vez en la fiesta y "la verdad es que se está bastante bien, hay un ambiente muy cálido", sobre todo, por la comida, uno de los principales atractivos de la fiesta. En los diferentes puestos podía degustarse garbanzada; potaje, muslos de pollo, parrillada de carne, papas arrugadas con mojo, paella, bocadillos de pata o chorizo de teror y hasta tortitas de carnaval.

Potaje de berros. / LP/DLP.

Pero había que armarse de paciencia ante las largas colas. En una de las filas, Linda cuenta entre risas que le "enseña a tener paciencia". De Colombia, pero residente en Las Palmas de Gran Canaria, acudió desde las 09.00 horas -sin problemas para encontrar aparcamiento- "por conocer la gastronomía y la música", ya que le habían comentado que "esta fiesta es muy importante para conocer un poco más las costumbres de la Isla".

Noticias relacionadas

Preparación de un cochino. / LP/DLP.

Cerca, frente al local social de Tenteniguada, cuatro hombres agarran una gigantesca parrilla sobre la que apostan un cochino entero. Ante la mirada de los transeúntes, con gran esmero, le dan la vuelta y la colocan, bien tapada, sobre las brasas. Le seguiría el concurso de repostería, la exhibición de ordeñada y degustación de leche de vaca y la entrega del Gajo del Almendrero. Como dijo Miguel del Pino, este 1 de febrero, "más de lo mismo". El domingo se celebra el día grande repartido por cuatro puntos: La Barrera, El Casco, Las Vegas y Tenteniguada, donde se podrá disfrutar de la artesanía y los ventorrillos de comida tradicional.