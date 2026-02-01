El Sobrino: tradición y sabor del bocadillo de pata más famoso de Gran Canaria

En el corazón de Telde, municipio del este de Gran Canaria, se encuentra uno de esos rincones que trascienden generaciones y modas. Se trata de El Sobrino, un bar tradicional que desde 1960 ha hecho del bocadillo de pata una auténtica seña de identidad local.

Aunque en Canarias existen muchas variantes de este mítico bocadillo, lo que distingue al de El Sobrino es una receta sencilla, directa y sabrosa, basada en la pata de cerdo asada y cortada al momento, servida con pan de campo y con múltiples opciones de acompañamiento: desde el clásico queso canario hasta alioli, mojo, tomate o crujiente corteza.

Desde 1960

El local ha conservado su esencia desde que abrió sus puertas hace más de seis décadas. Lejos de seguir tendencias, apuesta por mantener la autenticidad del sabor tradicional, algo que se ha convertido en su principal fortaleza.

Su fama ha traspasado fronteras gracias a las redes sociales. La creadora de contenido @taniapyetku compartió recientemente un vídeo de su visita al local, calificando el suyo como “el bocadillo de pata que más triunfa en Gran Canaria”. En la publicación se aprecia el proceso de elaboración, con la pata asada cortada frente al cliente y combinaciones que permiten personalizar al gusto.

Precios populares, sabor auténtico

En tiempos donde la gastronomía rápida sube de precio, El Sobrino mantiene una oferta difícil de superar:

Bocadillo de pata : 3,50 €

: 3,50 € Bocadillo de pata con queso : 4,00 €

: 4,00 € Pata al peso para llevar: 25 €/kg

Además, el local ofrece versiones del bocadillo en formato tapa o ración, ideales para compartir o acompañar con una bebida. También han incorporado opciones sin gluten, una adaptación que garantiza el disfrute para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.

Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante: no aceptan pagos con tarjeta, por lo que es imprescindible acudir con efectivo.

El Sobrino se ubica en la calle Esteban Navarro, 3, en Telde, a pocos metros de la cafetería Yazmina. Con un horario pensado para comidas y cenas sencillas, es habitual ver a vecinos, trabajadores y visitantes disfrutar de sus bocadillos, especialmente los fines de semana.

Horarios:

Lunes a jueves : de 7:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00

: de 7:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00 Viernes : hasta las 13:00

: hasta las 13:00 Sábado : de 8:00 a 13:00

: de 8:00 a 13:00 Domingo: cerrado

Una tradición que se transmite de generación en generación

El éxito de El Sobrino no solo radica en su producto, sino en su compromiso con la calidad y la atención cercana, propias de los bares de toda la vida. Aquí, el cliente no es un número más: muchos repiten cada semana y no son pocos quienes hacen parada obligada cada vez que visitan la isla.

Este tipo de locales son los que mantienen viva la identidad gastronómica del archipiélago canario, con platos sencillos que hablan de historia, territorio y comunidad.