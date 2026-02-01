Convertir Cho Zacarías en un hotel y centro cultural costará tres millones

La rehabilitación del centenario complejo etnográfico Cho Zacarías costará al menos tres millones de euros. El Ayuntamiento de San Mateo espera redactar a lo largo de este año el pliego para acometer las obras de reforma cuando se cierre su financiación. La alcaldesa, Davinia Falcón, avanza que el uso hotelero-restaurante será de gestión privada, mientras que el municipio podrá sacar provecho de las 12 salas de las que dispondrá para uso cultural y acoger el centro de información turística.

Hay otras obras en marcha más prioritarias, falta personal municipal y no está el dinero, señala la regidora, por lo que la recuperación del museo etnográfico Cho Zacarías ubicado en el complejo histórico La Cantonera y comprado hace 13 años y siete meses tendrá que seguir esperando.

Exterior del Cho Zacarías, en San Mateo. / J. C. C.

La intención del Ayuntamiento es retomar como base el anteproyecto redactado hace unos años, en el que se distinguen dos zonas. La turística con el restaurante y la zona gastronómica, y el resto que se destinará a albergar las salas de exposición, museo y actividades culturales y artísticas.

Un inmueble que se deteriora por su cierre

Davinia Falcón reconoce que el centro que lleva años cerrado se encuentra en un estado medio de conservación, aunque espera retomar en poco tiempo su puesta al día. La inversión necesaria se estima en unos tres millones de euros, que tendrá que buscar.

San Mateo compró a finales de junio de 2012 este abandonado complejo histórico La Cantonera con más de tres siglos de antigüedad por medio millón de euros a Servihábitat (Servicios Inmobiliarios de La Caixa), la entidad financiera que se quedó la propiedad por impago de los antiguos dueños. Sobre este inmueble abandonado pesaba un embargo de 1,7 millones de euros.

Las instalaciones se levantan sobre una parcela de 2.700 metros cuadrados, de los cuales 2.200 estaban construidos.

12.000 piezas

El Ayuntamiento anunció entonces que su intención era reactivar el museo etnográfico, además de ubicar una sala de exposiciones, las escuelas municipales de dibujo y pintura y música, el desarrollo de actividades artesanales y un restaurante tradicional, entre otras alternativas. Sin embargo, y pese a que fue considerado «un importante bien cultural y etnográfico para la Vega» en el momento de municipalizarse, el tiempo ha pasado y el lugar sigue sin uso. Y solo se han hecho algunas inversiones para su mantenimiento.

El conjunto de Cho Zacarías este estaba formado por casas de labradores hasta finales del siglo XIX, cuando Antonio Cabrera lo reconvirtió en el siglo pasado en un museo etnográfico. A lo largo de los años, a la vivienda rural originaria se fueron anexionando otras edificaciones, integrándose en el casco urbano de San Mateo. Llegó a acumular 12.000 piezas históricas.

En la Lista Roja

En 1999 fue rehabilitado para darle uso de hotel y restaurante, pero la crisis terminó haciendo estragos, y Cho Zacarías cayó en manos de un banco en 2008. Hasta que el Ayuntamiento lo adquirió y logró después algunas subvenciones para su conservación.

Tal fue su degradación, que en 2022 la asociación Hispania Nostra dedicada la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español lo incluyó en su Lista Roja del Patrimonio.