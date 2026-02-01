Así es como Gran Canaria pinta el invierno de amarillo mientras la Península se viste de blanco
Una ruta por las medianías revela el otro color del invierno canario: paisajes dorados que parecen salidos de un lienzo
En el último día de enero, mientras gran parte de la Península se despertaba cubierta por el blanco de las nevadas, en Gran Canaria sucedía todo lo contrario. Allí, el invierno se tiñe de sol. El color que domina no es el del hielo, sino el del amarillo vibrante que cubre la tierra, en una imagen que parece pintada por la propia naturaleza.
El fotógrafo Ángel Zurdo Martín lo captó con maestría en una ruta por La Pasadilla, en las medianías de Ingenio, donde la belleza del paisaje canario alcanza su máxima expresión. No hizo falta más que alzar la vista: el cielo azul intenso y los campos dorados recreaban los colores de la bandera de Gran Canaria. “Amarillo es mi color”, tituló su reportaje fotográfico y no pudo elegir mejor.
Un sendero dorado
La Pasadilla, situada por encima del núcleo urbano de Ingenio, se convierte estos días en un espectáculo natural. La vegetación seca por el invierno y la luz limpia de enero generan un contraste de tonalidades luminosas que deslumbran al visitante.
En una época del año en la que buena parte de Europa busca refugio frente al frío, Gran Canaria ofrece una alternativa solar, luminosa, viva. Es el contraste perfecto: mientras unos desempolvan abrigos, otros se calzan las botas de montaña para recorrer senderos donde el sol nunca falta.
Las imágenes hablan claro y fuerte. El color amarillo domina todo el entorno y la belleza que transmite es inmensa, mientras que la Península se viste de blanco, nuestra querida Gran Canaria luce con fuerza los dos colores de la bandera de Gran Canaria. El azul del cielo y el amarillo de su tierra.
