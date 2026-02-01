La historia de Tirajana a través de sus bautizos: sin presencia masiva de esclavos ni niños abandonados

El historiador Jesús Rodríguez Calleja rescata la memoria genealógica y social de la comarca de Las Tirajanas en el siglo XVII en su nuevo libro 'San Bartolomé de Tirajana, libro I de bautismos (1597-1657), estudio y transcripción'. La obra permite situar a Canarias como uno de los primeros sitios del mundo en el que se registraron bautismos, según indica el autor.

«La historia de los registros en las Islas tiene un hito fundamental en el año 1497, cuando el obispo Diego de Muros dio la orden de que se empezaran a anotar los bautismos, mucho antes del Concilio de Trento, que no lo convirtió en una orden real obligatoria hasta 1564», explica Rodríguez Calleja.

Un cura metódico para evitar engaños a la Iglesia

El libro se centra específicamente en la jurisdicción de Tirajana, que en el siglo XVI abarcaba los actuales municipios de San Bartolomé y Santa Lucía -este último llamado El Lugarejo antes de su independencia municipal-, y reproduce el primer libro de bautismos que se conserva, datado entre 1597 y 1657. Pese a que algunos historiadores señalan que la zona ya contó con presencia religiosa en forma de una ermita desde 1483, no fue hasta 1535 cuando se formó la parroquia de San Bartolomé. Sin embargo, los datos bautismales de esos primeros años se han perdido, apunta Rodríguez.

La sistematización de estos datos fue posible gracias a un párroco cuya diligencia fue excepcional para la época. En 1598, este cura comenzó una investigación ordenada por el obispo sobre las mandas o legados testamentarios de los vecinos más fervorosos que los vecinos ocultaban para evitar pagos a la Iglesia. No solo localizó legados desde 1575, sino que se tomó tan en serio su labor que empezó a registrar formalmente los bautismos, incluso con el rescate de algunos anteriores a la orden oficial, lo que da inicio al libro en 1597. Su eficiencia fue tal que, tras su paso por Tirajana, fue trasladado a Agüimes, donde inició los primeros registros que se conservan en ese municipio en el año 1602.

Sin presencia masiva de esclavos en la zona

La investigación de Rodríguez Calleja permite desmitificar la creencia popular de que en Tirajana existió una presencia masiva de población negra y esclava. Si bien los registros bautismales confirman la existencia de esclavos, las cifras reales indican que su número era considerablemente inferior al de otras localidades como Agüimes, Telde o Arucas. Según el historiador, la documentación actual permite afirmar que esta idea de una presencia esclava predominante es más un mito que una realidad estadística en comparación con otros puntos de la isla.

Otro de los datos singulares que se desprenden de la investigación es la ausencia de niños abandonados, que en la época se anotaban como santaneros o expósitos. Rodríguez Calleja tiene la hipótesis de que se debía al control social derivado de la geografía de la zona, pues los niños abandonados se debían depositar junto a la catedral de Santa Ana. Sin embargo, cualquier persona que intentara salir de la zona con un bebé debía pasar por puntos de paso obligado como Fataga o Temisas, donde los vecinos preguntarían por el destino y la identidad del niño.