Muere Manuel Amador, histórico líder vecinal de Caserones Bajos

Telde dice adiós a uno de sus grandes defensores, un líder vecinal que durante más de 25 años veló por los intereses de los barrios de Caserones Bajos y Cendro desde la asociación de Siete Puentes. Manuel Amador Amador, más conocido como Manolito, falleció ayer a los 89 años de edad tras una vida dedicada a impulsar el desarrollo social y comunitario del municipio.

Las condolencias se han sucedido en las últimas horas para despedir al histórico presidente vecinal. La misa funeral se celebrará hoy a las 17:00 horas en el Tanatorio Municipal de Telde y se procederá después a su inhumación en el cementerio de San Juan Bautista, según informa Teldeactualidad.

Los esfuerzos de Amador por defender los intereses de sus vecinos alcanzaron sus frutos en múltiples ocasiones y llegaron a oídos de las instituciones, que aceptaron algunas de sus reivindicaciones. Gracias a su lucha, Caserones Bajos y Cendro han logrado mejoras reales en los últimos años.

Entre estos logros, se encuentra la construción y bendición de la iglesia dedicada a Santa Bárbara y la conservación y el fortalecimiento de las tradiciones populares en ambos barrios. Destaca su constante implicación en las fiestas de la Santa Cruz, Santa Bárbara y el Santísimo Cristo del Perdón.

Pero, además de su compromiso con la lucha vecinal, fue un militante activo de Nueva Canarias -Bloque Canarista. Precisamente, concurrió como candidato en las listas del grupo nacionalista en distintos procesos electorales.

Si hay algo de lo que se sentía especialmente orgulloso era de los cuatro faroles realizados por el tallista Manuel Lorenzo para uno de los tronos procesionales de las fiestas del barrio. En 2007 habló con el entonces alcalde, Francisco Santana, y logró que el empleado municipal, autor del salón de plenos y de otras obras, realizara estas piezas para la iglesia de Santa Bárbara.

Noticias relacionadas

Residente de Caserones Bajos y el séptimo de 14 hijos, siempre se ha destacado por su cercanía, su dedicación y el carácter desinteresado con el que velaba por el bien común.