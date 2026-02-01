Dos personas heridas tras el vuelco de un vehículo en Gáldar

Siniestro en el norte de Gran Canaria. Dos personas han sufrido heridas de carácter moderado en la tarde de este domingo después de que el vehículo en el que circulaban por la carretera GC-2 volcase a la altura de San Isidro, en el municipio de Gáldar.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 15:35 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

A la llegada de los recursos al lugar, los ocupantes se encontraban fuera del vehículo, por lo que los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron de asegurarlo. Mientras tanto, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y prestó una asistencia sanitaria inicial a los afectados antes de trasladarlos a centros hospitalarios.

Traumatismos moderados

Los perjudicados son un hombre de 79 años y una mujer de 21. El primero presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en la extremidad superior de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Doctor Negrín. La más joven sufrió también un traumatismo moderado en el tórax que requirió su traslado al Perpetuo Socorro.

En el dispositivo intervino también el servicio de conservación de carreteras y la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.