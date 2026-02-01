El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno

Hay restaurantes que no necesitan innovar con su carta para conquistar a los clientes, simplemente con ofrecer cocina de calidad a precios ajustados y con un sabor que te hace querer volver a ese lugar, esto es lo que ocurre cuando visitas un local en Gran Canaria.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendárselo a todos sus seguidores.

Imprescindible visitar el establecimiento

Un restaurante bueno con raciones abundantes y barato se ha convertido en una pequeña joya gastronómica en Gran Canaria, ideal para quienes busquen comida canaria casera aprecios populares. "Se nota que es uno de esos sitios de toda la vida", afirman los creadores de contenido.

Casa Conchi se caracteriza por ofrecer elaboraciones artesanales que destacan por su calidad y sabor. El local busca que sus clientes disfruten con su auténtica cocina canaria, su potaje de berros y su gofio escaldado son dos opciones para comenzar a probar la comida del establecimiento.

Además, cuenta con unos churros de pescado, uno de los platos que los clientes siempre quieren repetir.

Una parrillada para compartir

Su parrillada es abundante y muy completa, ya que incluye chistorra, morcilla, salchicha, chuleta, entrecot y pimiento, una combinación que lo convierte en una opción perfecta para los amantes de la carne. Además, de ser una elección para compartir.

Para poner el broche final a la comida, los clientes pueden optar por alguno de sus postres caseros. La tarta de la abuela es una recomendación de los creadores de contenido para que los amantes del dulce no se vayan sin probarla.

Horario y ubicación

Casa Conchi se encuentra en Avenida Islas Canarias, 48, Firgas (Gran Canaria). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.

Abre jueves y viernes en horario de 12:00 a 17:00 y de noche de 20:00 a 00:00 horas, mientras que sábado amplía su horario hasta las 2:30 horas y domingo lo reduce de 11:00 a 18:00 horas. Lunes, martes y miércoles el local permanece cerrado por descanso del personal.