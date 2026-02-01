Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles

Las obras de la central hidroeléctrica reversible del Salto de Chira han entrado en una nueva fase tras la apertura de sus principales túneles de acceso, un hito técnico que ha permitido avanzar en la excavación del hueco donde se ubicará la central y en la ejecución del complejo circuito hidráulico que conectará las presas de Chira y de Soria, según fuentes de Red Eléctrica. La promotora del proyecto estratégico para el sistema energético de Gran Canaria mantiene activos de forma simultánea los trabajos subterráneos y las infraestructuras exteriores vinculadas a la desalación y al transporte de agua.

Los avances en la excavación del hueco de la central han sido posibles una vez culminada la apertura del túnel de acceso principal, desde la zona de Las Filipinas, en el barranco de Arguineguín, y del acceso secundario desde la presa de Soria. Se trata de una operación de gran complejidad técnica, al desarrollarse en un entorno geológico exigente y a gran profundidad. Además, en las últimas semanas ha finalizado el revestimiento de la bóveda de la caverna mediante carro de encofrado y ya se ha iniciado la excavación de los niveles inferiores hasta alcanzar la cota de cimentación de la futura central.

De forma paralela, los equipos trabajan en el circuito hidráulico que que unirá las presas de Soria y de Chira y permitirá el funcionamiento reversible de la instalación. Es decir, el bombeo de agua desde Soria hasta Chira en horas de excedente energético y la generación hidroeléctrica aprovechando el desnivel entre ambas presas cuando la demanda lo requiera. En el entorno de la presa de Chira ya se han completado varias de las excavaciones del proyecto. Entre ellas, la del denominado depósito de expansión, una gran cavidad subterránea de 85 metros de profundidad, que actúa como elemento de seguridad para absorber cambios bruscos de presión del agua durante el funcionamiento de la central.

Avances en el circuito hidráulico

También ha finalizado la excavación del tramo inicial de la conducción forzada, el gran conducto vertical por el que el agua descenderá a gran velocidad desde Chira hasta la central para producir electricidad. Estos trabajos permiten ahora iniciar la excavación de la conducción forzada, que alcanzará unos 350 metros de profundidad y conectará directamente la presa con la caverna donde se instalarán los grupos generadores.

De forma paralela, se ha terminado el pozo de compuertas de Chira, una estructura vertical de 24 metros que albergará los mecanismos que permiten abrir o cerrar el paso del agua, una pieza clave para controlar el sistema y garantizar su seguridad. Además, ya se ha instalado el carro de encofrado, una estructura móvil que permite revestir el interior de los túneles con hormigón armado del circuito hidráulico en este ámbito.

El circuito hidráulico del Salto de Chira está formado por un complejo entramado de grandes túneles y conductos que transportan el agua entre las presas de Soria y Chira. Incluye conducciones horizontales, como la de aspiración, de 1.075 metros, por la que el agua se capta desde la presa de Soria cuando el sistema funciona en modo bombeo, y la de baja presión, de 935 metros, además de la conducción forzada vertical, de 375 metros, por la que el agua cae para generar electricidad. A estas infraestructuras se suman las tomas de agua y los pozos de compuertas en ambas presas.

Todo el sistema aprovecha un desnivel de más de 357 metros entre los dos embalses, con capacidad para mover hasta 68,40 metros cúbicos de agua por segundo y convertir esa energía en electricidad renovable.

Proceso de desalación

En el exterior, continúan los trabajos asociados al proceso de desalación, una pieza clave del proyecto para garantizar el aporte de agua dulce al sistema hidroeléctrico sin comprometer los recursos hídricos de la isla. La obra submarina para la captación de agua de mar en la costa de Arguineguín sigue en ejecución y ya se ha completado el tramo de 17 kilómetros de canalización que discurre por el barranco. Los trabajos se centran en la instalación de la tubería en el interior de los túneles, conectando el acceso principal de Las Filipinas con el túnel secundario hacia la presa de Soria, lo que permitirá completar la conducción continua entre la desaladora y el embalse.

Red Eléctrica recuerda que más del 90% del proyecto se desarrolla bajo tierra, una de las singularidades del Salto de Chira, concebido para minimizar su impacto paisajístico y ambiental. Todas las actuaciones se ejecutan conforme al Plan de Vigilancia Ambiental y a la Declaración de Impacto Ambiental, que incluye la supervisión de una Comisión Técnica de Seguimiento.

La central hidroeléctrica reversible del Salto de Chira contará con una potencia instalada de 200 megavatios y una capacidad de almacenamiento energético de 3,6 gigavatios hora, lo que la convertirá en una de las infraestructuras clave del sistema eléctrico insular. Su función principal será almacenar energía renovable en momentos de baja demanda —principalmente eólica y solar— para devolverla a la red cuando sea necesaria, contribuyendo así a un suministro más estable y predecible en una isla con un sistema aislado y vulnerable a las oscilaciones de generación.

La puesta en marcha de esta infraestructura permitirá aumentar de forma significativa la penetración de energías renovables en Gran Canaria, reducir la dependencia de centrales térmicas y disminuir el consumo de combustibles fósiles. Según las estimaciones del sistema eléctrico, el Salto de Chira podría cubrir hasta el 36% de la punta de demanda de la Isla y facilitar que entre el 50% y el 70% de la energía generada sea de origen renovable. Además, su funcionamiento supondrá un ahorro económico estimado de unos 120 millones de euros para el sistema eléctrico.

El calendario global del proyecto sitúa su entrada en funcionamiento a mediados de esta década, una vez concluyan las fases de excavación subterránea, el montaje de los equipos electromecánicos y el periodo de pruebas.