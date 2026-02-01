Las tradiciones reviven en la fiesta del Almendrero en Flor de Valsequillo

Valsequillo celebró el día grande de la Ruta del Almendrero en Flor en una soleada jornada que volvió a poner en valor las tradiciones del municipio. Repartida entre cuatro puntos -La Barrera, El Casco, Las Vegas y Tenteniguada- desde primera hora de la mañana centenares de visitantes recorrieron los distintos núcleos para disfrutar de los ventorrillos, los puestos de artesanía, las parrandas y las distintas actividades relacionadas con el pasado agrícola y ganadero de la localidad.

María Teresa Cabrera, cronista oficial de Valsequillo y presidenta de la Asociación de Patrimonio Cultural, removía con paciencia el pollo con almendras que cada año prepara en una olla de barro con leña, como demostración. "Nunca hacemos nada para vender ni para lucro. Lo damos a conocer y lo explicamos, porque queremos transmitir y preservar las tradiciones”, explicaba, vestida de romera. Uno de sus objetivos es que las siguientes generaciones recojan el testigo y mantengan viva una fiesta que se celebra desde 1971.

En este sentido, Cabrera recuerda que la fiesta nació en Tenteniguada de la mano de Armando Peñate y, al año siguiente, se extendió a todo el municipio estando de alcalde Antonio Ortega Trujillo. De esa época aún perduran Antonia María Ruano y Esperanza del Pino, "pioneras en los ventorrillos de las fiestas del almendrero, que hacían los caldos de jaramago", rememora Cabrera. Y en la actualidad, desde su puesto, Cabrera y sus compañeros recrean escenas cotidianas de antaño, por ejemplo, con el proceso del almendrero: "Primero se varea, se recoge, se descascara, se parte, se despipita y después se tuesta", relata. En esta ocasión, sus compañeros han hecho horchata y Cabrera, su pollo con almendras.

Aunque reconoce lo difícil que resulta "enganchar a la juventud", destaca que no han sido pocos quienes se han acercado a preguntar e interesarse, por ejemplo, en cómo se cocina en una olla de barro. "Tenemos cantera. Los hijos y los nietos de los compañeros del grupo se suman a nosotros", agrega Cabrera.

Costumbres antiguas

Cerca de su puesto, unos niños se concentran en descamisar y desgranar millo. Tomasa Hernández, también vestida de romera, se ha pasado la mañana enseñando antiguas labores agrícolas y domésticas a quien quisiera acercarse. Natural de Ingenio, pero residente en Telde, cuenta que acudió a Valsequillo desde las 07.00 horas con un objetivo: "Traer las costumbres canarias", como por ejemplo, descamisar y desgranar el millo o mostrar cómo se planchaba o lavaba antiguamente. "Es importante mantener las tradiciones y transmitirles a los niños", señala.

Una mujer enseña a una niña a descamisar el millo durante las fiestas del Almendrero en Flor de Valsequillo. / LP/DLP.

En el Casco de Valsequillo, el día grande arrancó a primera hora con la traída de ganado, una caminata colectiva que sirvió para rendir homenaje a la cultura pastoril y a las raíces rurales del municipio. A medida que avanzaba la mañana, los ventorrillos y puestos de artesanía comenzaron a desplegarse por las calles, mientras las plazas de Tifariti y San Miguel se convertían en el epicentro de la celebración con el festival folclórico, que puso banda sonora a la jornada con música popular canaria.

Caminata con el ganado, una de las actividades desarrolladas durante el día grande del Almendrero en Flor. / LP/DLP.

Parrandas itinerantes animaron el recorrido de vecinos y visitantes, a lo que se sumaron una luchada canaria, la exhibición de bola canaria y los juegos tradicionales. Además, el Rancho de Ánimas volvió a recorrer el casco entonando sus ancestrales cantares dedicados a los difuntos, una estampa que, un año más, evidenció la transmisión generacional de la tradición, con la participación de jóvenes entre sus integrantes.

Despensa y artesanía

Mónica Ogalde, chilena afincada en Telde, fue una de las artesanas que desde primera hora dio vida a los puestos de artesanía del casco. A las 7.30 de la mañana ya estaba en Valsequillo, vestida de romera. Integrante de un colectivo de artesanos de la Fedac, explica que recorren las ferias de los distintos municipios para difundir oficios tradicionales. En su caso, elabora figuras de fieltro hechas con lana canaria, combinada con una pequeña parte de lana peninsular. “La fiesta me encanta”, asegura, y confiesa que, tras haber vivido una temporada en el municipio, considera la del Almendrero en Flor “una de las fiestas más bonitas que hay en la Isla”.

En el Casco de Valsequillo, los puestos ofrecían un recorrido casi completo por la despensa y la artesanía tradicional de la Isla. Se podían encontrar panes artesanos y de aguacate, quesos y almogrote, miel, dulces caseros, caña de azúcar, aceitunas, turrones y chorizo de Teror, junto a helados, chocolate, fruta fresca y granizadas. A ello se sumaban productos más singulares como truchas dulces, garrapiñadas, castañas, almendras y piñas asadas, además de licores sin alcohol. La oferta se completaba con bisutería, muñecos, mochilas y carteras, libros, ropa, pulseras, joyas, vinilos decorativos y cuchillos canarios.

Público asistente a las fiestas del Almendrero en Flor en el Casco de Valsequillo. / LP/DLP.

Francisco Herrera, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, lleva cerca de tres décadas participando en la fiesta con su puesto de garapiñadas asadas, una presencia que define como “de familia, de herencia”. Vestido de romero, llegaba al Casco desde las siete de la mañana, después de levantarse a las cinco, para tenerlo todo listo antes de la llegada del público. Considera el Almendrero en Flor “una fiesta muy buena y muy tradicional”, que cada año gana en atractivo por la combinación de artesanía y gastronomía. En esta edición, además, ha notado un aumento tanto en el número de puestos como en la afluencia de visitantes, una señal, a su juicio, de la buena salud de una celebración que no deja de crecer.

Para quienes acudían por primera vez, como Estrella Velázquez, de Agüimes, el descubrimiento era inmediato. “Me gusta todo de la fiesta”, resumía. Llegó temprano, sobre las ocho de la mañana, lo que le permitió aparcar sin dificultades y disfrutar la jornada desde primera hora. Para ella, el Almendrero en Flor es una celebración poco común en la Isla y “merece la pena venir”.Otros, como Lourdes Sánchez, del Tablero de Maspalomas, repetían experiencia. “Es maravillosa, por eso repetimos”, indicaba. Llegó en guagua a media mañana y destacaba tanto la comida como el clima festivo y familiar. Entre risas señalaba a su acompañante, que ya había dado cuenta de un potaje de jaramagos “que estaba del 22”. Para ella, el Almendrero en Flor es un lugar donde “hay de todo” y donde quedarse “hasta que el cuerpo aguante”.

La música y la gastronomía

La música era omnipresente durante la jornada. Juan Carlos Díaz, integrante de la parranda La Ahulaga y procedente de Agüimes, participaba por primera vez en la fiesta y no ocultaba su entusiasmo. “Me parece magnífica, maravillosa”, comentaba. Comenzaron a tocar a las once de la mañana, junto a la iglesia, y tan solo descansaron durante 20 minutos "pa tomar un café". En una línea similar se expresaba José Luis Pérez, de la parranda Buchito de Café, llegada desde Las Palmas de Gran Canaria. También debutaba en el Almendrero en Flor y destacaba el ambiente y la proyección turística de la fiesta: “Acabo de hablar con unos holandeses que están encantados”, contaba, tras recomendarles visitar la Basílica de Arucas antes de seguir tocando música canaria.

Pero, sin duda, otro de los mayores protagonistas era la gastronomía, con platos que remitían directamente a la cocina de siempre. En las mesas y calderos no faltaron el sancocho, el potaje de jaramagos, la garbanzada, la ropa vieja o las papas arrugadas, junto a croquetas, tortillas de batata, estofados, carne de cerdo, carajacas, ensaladilla rusa, caldo de pollo, sopa de ajo, judiones con chorizo, matajilorio, frangollo reventones y las clásicas tortillas de carnaval.

Una agrupación folclórica ameniza la jornada a los vecinos y visitantes. / LP/DLP.

Desde el municipio, Alicia Pastrana, vecina de Las Vegas, resumía que lo más especial de la fiesta es «la ilusión» con la que los vecinos montan sus puestos para vender sus productos. Miembro del grupo folclórico Centro, es asidua a la fiesta “desde chiquitita”, a la que define como «mágica» porque también supone un reencuentro entre los vecinos del municipio y los visitantes de distintas partes de la Isla.

La fiesta también se vivió con intensidad en La Barrera, con su mercadillo agrícola y ganadero y las degustaciones de cocina tradicional, y en Las Vegas, donde los vecinos recrearon la trilla y ofrecieron productos del campo como potajes, caldos y almendras garrapiñadas. En Tenteniguada, barrio donde nació la celebración, los ventorrillos y los puestos abrieron desde media mañana y las parrandas acompañaron la partida de la almendra y las degustaciones de potaje de jaramagos y cochino asado.

El Rancho de Ánimas volvió a recorrer sus calles y el concurso de vestimenta tradicional puso el broche a una jornada que devolvió a este enclave el protagonismo simbólico de los orígenes del Almendrero en Flor, que de nuevo volvió a demostrar que es más que una fiesta, es un relato colectivo que se renueva cada año, tejido con recuerdos, sabores y voces que mantienen vivo el vínculo con la tierra.