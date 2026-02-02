El alcalde Santa Lucía busca apoyos puntuales para finalizar el mandato

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, afirmó que actualmente está realizando una serie de reuniones con los diferentes partidos políticos que conforman la Corporación, con el objetivo de mantener la estabilidad municipal y buscar apoyos externos puntuales que permitan garantizar la gobernabilidad y finalizar el mandato tras quedar el grupo de gobierno en minoría.

García destituyó en el último pleno a los tres concejales de Nueva Canarias (NC), Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado, que ocupaban en Cultura, Urbanismo y Recursos Humanos, respectivamente, tras apoyar una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba a García y a sus otros cinco concejales, quienes hace unos meses abandonaron NC para integrarse en el proyecto de Municipalistas Primero Canarias.

El regidor santaluceño adelantó que a lo largo de esta semana se retomarán las conversaciones para redistribuir las áreas que han quedado sin responsable, aunque insistió en que no tomará decisiones “bajo presión”, sino buscando un reparto equilibrado de responsabilidades en función de la carga de trabajo, la capacidad y la representatividad de cada concejal.

Un gobierno en minoría

En relación con los apoyos políticos, el alcalde destacó que Sergio Vega, de Unidos por Gran Canaria, expresó desde el primer momento una postura clara, mientras que el Partido Socialista continuará manteniendo reuniones internas, aunque la posición trasladada hasta ahora es la de seguir formando parte del gobierno.

García subrayó que el Ejecutivo se mantendrá en minoría y que buscará acuerdos puntuales sin descartar sentarse a dialogar con diferentes fuerzas políticas, como el Partido Popular, La Fortaleza o el concejal no adscrito, José Moreno, "si fuera necesario". No obstante, dejó claro que no tiene intención de entablar conversaciones con Vox.

El regidor santaluceño manifestó una vez más que no estaba dispuesto a aceptar “chantajes” ni a conceder prebendas políticas a cambio de apoyos, al considerar que ello comprometería gravemente la estabilidad del gobierno municipal durante el resto del mandato. También reiteró que su prioridad es garantizar la gobernabilidad de Santa Lucía de Tirajana "desde la responsabilidad, la coherencia y el respeto institucional", apostando por el diálogo y los acuerdos, pero sin renunciar a los principios que, aseguró, deben regir la acción política y la gestión municipal.

García aseguró que no ha habido ningún tipo de contactos con NC después de expulsar a los tres concejales del gobierno municipal. También subrayó que no iba a hacer "ningún tipo de reproche" al trabajo de los concejales destituidos "porque han estado a la altura de sus responsabilidades".