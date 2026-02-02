Las amistades celestiales de Fernando Flores de la Iglesia

Doña Isabel Casañas, meritoria maestra de Los Llanos de Telde, oriunda de la Villa de Valverde de la isla de El Hierro, no cesaba de aconsejar a sus múltiples pupilas que la amistad era como la más bella planta. Para que floreciera, había que colmarla de cuidados, entre ellos la poda y el abono estacional, así como el riego ponderado. Si algo de ello se hacía a destiempo, con premura y falta de delicadeza la abocábamos a una pérdida irremediable. Sabias palabras de una señora, que al final de su larga vida laboral, llevada a cabo entre las ciudades de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, fue condecorada con el Lazo de Dama de la Orden de Isabel La Católica, queriendo representar con ello un alto honor por los servicios prestados a la nación. Sirva esta anécdota como preámbulo a lo que, a continuación, vamos a relatar:

El marco geográfico en el que discurren las vidas de nuestros protagonistas es la ciudad de Telde. La contemporaneidad son los últimos años del siglo XIX y gran parte de la centuria siguiente, ya que todos o casi todos nacieron en las dos últimas décadas decimonónicas y fallecieron en los setenta de la siguiente. Todos habitaban la zona fundacional, es decir, los Barrios de San Juan y San Francisco, algunos eran vecinos de calle y otros compañeros de juegos, también hermanos, sobrinos y hasta primos. La clase media a la que pertenecían, estaba formada mayoritariamente de funcionarios locales, léase del Ayuntamiento y otro tanto del Estado, aquí incluimos a los empleados de Correos, telégrafos, Tribunales de Justicia, así como ciertas profesiones a caballo entre la oficialidad y lo privado, como era el caso del Notario y del Registrador de La Propiedad.

También los había farmacéuticos, practicantes (A.T.S.), médicos, generales y, algún que otro especialista. Todos ellos, y si no todos, una buena representación de los mismos, acudían a diario a la trasbotica de don Fernando Flores de La Iglesia, licenciado en Farmacia, que había nacido en paredes de Miedes de Atienza, en las estribaciones del Sistema Central ibérico, aquel que separa a las dos mesetas castellanas, justo donde se besan el norte de la provincia de Guadalajara con el Sur de la también castellana de Soria.

Cuando caía la tarde a los pies de la severa nocturnidad no había mayor luz pública que las bombillas existentes en el centro de la Plaza de La Parroquia o San Juan y otra con idéntica ubicación, pero esta vez, en la Plaza de Los Llanos de San Gregorio. El resto de calles, callejones, plazas y otros rincones urbanos, se encontraban en el limbo de la negritud. Hay quien afirma que el poder de la luz eléctrica vino como hueste redentora a salvar a la humanidad ampliando en horas el día, mas otros piensan que tal invento lo que realmente fue es esclavizarnos, ya que las horas laborables, antes concluidas con la caída del Sol y, ahora se ampliaban de forma indefinida. Nuestros abuelos y bisabuelos dejaron de guiarse por el sol y los que podían, que por supuesto no eran todos, adquirían relojes de bolsillo para su uso individualizado de mujeres y hombres (sólo se diferenciaban por el tamaño, ya que el de las féminas eran mucho más pequeños que los usados por los varones).

Así mismo la venta de relojes de sobremesa, pared o pie se multiplicó exponencialmente. La fiebre de la exactitud horaria, tan impropia de la cultura hispana, había hecho mella en la sociedad insular y por ende en la teldense. No faltaba ocasión para blandir, cual Tizona imaginaria, al consabido reloj que, a manera de péndulo, colgaba en un extremo de la leontinas de oro fino las que menos y de plata o aceradas las que más. Parar por la calle a un caballero para pedirle la hora, era menester hacerlo si no se tenía la suerte de poseer tal artilugio. Así el señor Flores de La Iglesia decretó que su particular tertulia político-literaria comenzaría a las 20.00 horas, coincidiendo con el cierre de puertas de su botica.

Deudo de su reloj, del que no se desprendía desde se vestía a primera hora de la mañana, hasta que hacía lo contrario a últimas horas de la noche, cuando lo reservaba en una caja de noble madera, forrada en su interior con terciopelo verde para el descanso y custodia de su amigo inseparable.

Gustaba a don Fernando llevar un estricto protocolo de actuación, no en vano su antigua militancia masónica, lo convertía en un hombre que sabía valorar sobremanera los gestos y las formas. Así, asistido metafóricamente por Mnemósine, la diosa Memoria madre de las nueve musas, a saber Calíope (musa de la poesía épica, otorgaba la sabiduría en general); Clío (creadora de la historia inventó la retórica); Erató (iniciadora de la lírica coral, amorosa o erótica, inventora de los himnos y la danza); Euterpe (musa del arte de tocar la flauta, es la inventora de la tragedia de la flauta y de las matemáticas); Melpómene (es la inventora del bárbito, la Oda, la épica y la tragedia); Polimnia (hacedora de cantos sagrados e inventora de la geometría, inventora de la retórica, de la pantomima y el valet); Talía (inventora de la agricultura y la botánica además de la poesía bucólica); Terpsícore (dueña de la danza y del arte de tocar la cítara, creó para el género humano, la educación) y Urania (musa de la astronomía y de la poesía didáctica). A todas ellas invocaba en voz alta, lo que sorprendía a los nuevos tertulianos, no acostumbrados a tal liturgia.

Así de especial era éste señor de señores, intelectual deseoso de atraer al Mundo de las Luces del Conocimiento a unos conciudadanos, que en algunos casos huían de los libros como los gatos del agua.