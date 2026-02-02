El Cabildo niega más tiempo al Club de Golf para justificar que construyó la casa club

El consejo de gobierno del Cabildo desestima una nueva petición del Club de Golf de Bandama para amplia el plazo que le concedió para documentar la titularidad definitiva de la casa club y regularizar su situación jurídica.

El Cabildo dio al club decano tres meses en noviembre para presentar la documentación que debía demostrar la titularidad de la edificación, tal como se establece en la cláusula sexta del acuerdo original entre ambas partes, en la que se preveía que tras 50 años de uso las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio de la institución insular, salvo que se acreditara su propiedad.

Una concesión en el aire

Si hubiese sido así, el Cabildo podrá estudiar la concesión administrativa correspondiente. Hasta que se resuelva todo el expediente, el Club seguirá ostentando la posesión en precario del Campo de Golf de Bandama.

Sin embargo, al no haberlo acreditado, el Cabildo acordó este lunes desestimar la solicitud presentada con fecha 30 de diciembre de 2025 por el Real Club de Golf de Las Palmas en la parte relativa a la ampliación del plazo concedido, "por entender que habiéndose ampliado una vez el plazo no cabe nueva ampliación, toda vez que, a mayor abundamiento, el documento remitido el 22 de enero de 2026 y que sirve como base a dicha solicitud, no afecta al fondo del asunto por las razones contenidas en el informe de 23 de enero de 2026.

Noticias relacionadas

La institución detalla que el documento "no fue entregado junto con la totalidad del expediente".