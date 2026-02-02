Santa Brígida
El Cabildo niega más tiempo al Club de Golf para justificar que construyó la casa club
El consejo de gobierno rechaza la petición de la entidad centenaria
LP / DLP
El consejo de gobierno del Cabildo desestima una nueva petición del Club de Golf de Bandama para amplia el plazo que le concedió para documentar la titularidad definitiva de la casa club y regularizar su situación jurídica.
El Cabildo dio al club decano tres meses en noviembre para presentar la documentación que debía demostrar la titularidad de la edificación, tal como se establece en la cláusula sexta del acuerdo original entre ambas partes, en la que se preveía que tras 50 años de uso las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio de la institución insular, salvo que se acreditara su propiedad.
Una concesión en el aire
Si hubiese sido así, el Cabildo podrá estudiar la concesión administrativa correspondiente. Hasta que se resuelva todo el expediente, el Club seguirá ostentando la posesión en precario del Campo de Golf de Bandama.
Sin embargo, al no haberlo acreditado, el Cabildo acordó este lunes desestimar la solicitud presentada con fecha 30 de diciembre de 2025 por el Real Club de Golf de Las Palmas en la parte relativa a la ampliación del plazo concedido, "por entender que habiéndose ampliado una vez el plazo no cabe nueva ampliación, toda vez que, a mayor abundamiento, el documento remitido el 22 de enero de 2026 y que sirve como base a dicha solicitud, no afecta al fondo del asunto por las razones contenidas en el informe de 23 de enero de 2026.
La institución detalla que el documento "no fue entregado junto con la totalidad del expediente".
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día