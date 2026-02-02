Juntos denuncia que una decena de vehículos del parque móvil de Guía está parado por falta de la ITV

El principal grupo político en la oposición, Juntos por Guía denuncia que una decena de vehículos del parque móvil municipal está inoperativo por no tener la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor. El partido justifica esta situación en la "falta de pago de las inspecciones técnicas correspondientes, lo que ha provocado que numerosos vehículos públicos queden fuera de servicio. Esto significa, en la práctica, que recursos esenciales financiados por todos los vecinos permanecen inutilizados y sin poder prestar servicio a la población".

Juntos por Guía se subraya que esta situación es un fiel reflejo de la gestión municipal de este grupo de gobierno formado por PSOE, PP, Ahora Guía y CC.

"Falta planificación"

“Un Ayuntamiento no puede permitirse tener vehículos públicos parados por algo tan elemental como cumplir con la ITV. Es una cuestión de responsabilidad y de planificación”, señalan desde la formación política.

Juntos por Guía–Primero Canarias insiste en que la gestión municipal "no puede seguir instalada en la desidia y en la improvisación, y recuerda que cada día que pasa con vehículos inoperativos empeora la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía guíense".