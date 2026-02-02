¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

Desde este lunes, Mogán se convierte en punto solidario de referencia en la isla con la activación de una campaña de donación de sangre, organizada por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS). Esta iniciativa busca reforzar las reservas de sangre en el archipiélago y promover el acto altruista de donar entre residentes y visitantes.

La campaña permanecerá activa hasta el jueves 8 de febrero y contempla la instalación de una unidad móvil en la Plaza Pérez Galdós y una jornada final en el Complejo Deportivo de Mogán, con diferentes horarios para facilitar la participación.

¿Dónde y cuándo se puede donar en Mogán?

El cronograma detallado para el municipio es el siguiente:

Lunes 2 de febrero : de 16:30 a 20:30 horas en la Plaza Pérez Galdós

: de 16:30 a 20:30 horas en la Plaza Pérez Galdós Martes 3 de febrero : de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas, también en la Plaza Pérez Galdós

: de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas, también en la Plaza Pérez Galdós Miércoles 4 y jueves 5 de febrero : sin actividad programada

: sin actividad programada Viernes 6 y sábado 7 de febrero : de 9:30 a 13:30 horas en la Plaza Pérez Galdós

: de 9:30 a 13:30 horas en la Plaza Pérez Galdós Domingo 8 de febrero: de 16:30 a 20:00 horas en el Complejo Deportivo de Mogán

Estas unidades móviles están preparadas para atender a los donantes en condiciones cómodas y seguras, bajo supervisión profesional.

Un gesto anónimo que salva vidas

Desde el SCS se hace especial énfasis en la importancia social de donar sangre, destacando que se trata de un acto sencillo, anónimo, voluntario y necesario, que puede repetirse varias veces al año. Además, fomentar este hábito contribuye a mantener niveles adecuados de suministro en los centros hospitalarios y permite atender urgencias, intervenciones quirúrgicas, partos o tratamientos oncológicos.

El equipo de hemodonación insiste en que la implicación ciudadana es clave para sostener el sistema sanitario, especialmente en temporadas con mayor demanda o menor afluencia de donantes.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

Además de la campaña móvil en Mogán, el Servicio Canario de la Salud dispone de varios puntos fijos donde cualquier persona que cumpla los requisitos puede donar sin necesidad de esperar a campañas puntuales.

Las Palmas de Gran Canaria

Sede en calle Alfonso XIII (nº 4) : de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas

: de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas (dispone de vado exclusivo para donantes)

Santa Lucía de Tirajana

Centro de Salud de Vecindario (anexo) :

: Lunes: 9:15 a 13:30 y 16:15 a 20:30

Martes y miércoles: 16:15 a 20:30

Jueves y viernes: 9:15 a 13:30

Red hospitalaria de Gran Canaria

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín : lunes a viernes de 8:30 a 19:30

: lunes a viernes de 8:30 a 19:30 Hospital Universitario Insular de Gran Canaria : lunes a viernes de 10:00 a 19:30 (con vado para donantes)

: lunes a viernes de 10:00 a 19:30 (con vado para donantes) Hospital Materno-Infantil de Canarias: lunes a viernes de 10:30 a 13:30

Hospiten Roca San Agustín

Disponible con cita previa llamando al 928 301 012 (opción 8)

llamando al 928 301 012 (opción 8) Martes y miércoles de 8:00 a 14:00 (excepto festivos)

¿Quién puede donar sangre?

El proceso de donación es seguro y controlado, pero existen criterios imprescindibles para poder participar:

Tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es la primera donación)

(hasta 60 si es la primera donación) Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud general

No estar embarazada

No haber realizado una donación reciente fuera del plazo recomendado

Noticias relacionadas

Ante cualquier duda, los interesados pueden comunicarse al teléfono gratuito de atención al donante: 900 234 061, donde personal especializado resolverá consultas y proporcionará información actualizada sobre puntos de extracción.