Feria de ganado, comida popular y concierto de Los Gofiones por el Día de la Candelaria en Ingenio

Las tradiciones que dan identidad a la Villa de Ingenio volvieron a estar muy presentes ayer en el día de la patrona del municipio, la Virgen de La Candelaria. Cientos de feligreses y feligresas acompañaron en la procesión a las imágenes de la virgen y también las de San Blas y San José, que siempre salen con ella por las calles del casco antiguo.

Personalidades de la política municipal, y del ámbito civil y militar, participaron en el recorrido. Los animales ganadores de la feria que se desarrolló durante la mañana, desfilaron delante de las imágenes, ante el aplauso de las personas presentes en la plaza y los alrededores.

La comida popular y el concierto de Los Gofiones cerraron la jornada festiva en el municipio.

Reparto de los tradicionales cordones de San Blas

El programa de las fiestas de La Candelaria y San Blas continúa hoy con el tradicional reparto de los cordones de San Blas, tras las misas de las 10.00 y las 12.00 horas. La costumbre popular señala que estos hilos, que se bendicen en la iglesia, protegen de los males de garganta. Hay quien se los deja puestos todo el año, si duran, y otras personas los suelen quemar el Miércoles de Ceniza. El patronato que organiza las fiestas también ha recuperado la degustación de postres, que elaboran la Asociación de Caladoras Villa de Ingenio (ACVI) y que se degustan a la finalización de la procesión de San Blas, que sale después de la misa de las 19.00 horas con un recorrido más corto.

Dentro de la carpa de la plaza de La Candelaria se proyecta, a las 20.45 horas, el documental ‘Gambia, puerta de salida hacia...’, elaborado por la ONG Proyecto Gambia, que desarrolla diferentes planes de mejoras en ese país. La visión del documental viene acompañado de la actuación del Ensamble de Saxos de la SMVI y la Big Band Salitre del Ateneo de Santa Lucía.

El concierto de la banda sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, el sábado, a las 20.30 horas, en el Federico García Lorca, y la obra ‘El zapatero real’, a las 12.00 en la plaza, pondrán el broche a las fiestas de Ingenio.