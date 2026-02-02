Comercio
La Feria de la Innovación Logística de Canarias llega a Agüimes con 50 empresas expositoras
Filca abordará los retos del transporte, la logística y la digitalización en el Archipiélago los días 4 y 5 de febrero
El Recinto Ferial de Agüimes será escenario los próximos 4 y 5 de febrero de Filca, la primera Feria de la Innovación Logística de Canarias, que reunirá a 50 empresas expositoras del sector. Promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, la cita se centra en logística, transporte, almacenamiento, digitalización, automatización y maquinaria industrial. La entrada es gratuita y puede reservarse en www.filca.es.
El evento contará con conferencias y mesas redondas sobre logística estratégica, movilidad de mercancías, digitalización y sostenibilidad, con la participación de expertos como Pedro Suárez, (Clúster Canario del Transporte y la Logística), Beatriz Calzada (Autoridad Portuaria de Las Palmas) y José Ángel Hernández (FET). Filca incluirá además espacios de networking y ocio para fomentar contactos comerciales entre profesionales y empresas del archipiélago.
Otras empresas colaboradoras
La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y de entidades como Aenaga, Ecoaga y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, así como con patrocinadores como Puertos de Las Palmas, Fred Olsen, Grupo Raminatrans, ICP Canarias, JSV Move to Green, Grupo CopiCanarias y Tonik24 Trading.
Filca marca una nueva etapa en la programación de Infecar, que durante la modernización del recinto ferial capitalino trasladará algunos de sus eventos a otros espacios.
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día