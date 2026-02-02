La Feria de la Innovación Logística de Canarias llega a Agüimes con 50 empresas expositoras

El Recinto Ferial de Agüimes será escenario los próximos 4 y 5 de febrero de Filca, la primera Feria de la Innovación Logística de Canarias, que reunirá a 50 empresas expositoras del sector. Promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, la cita se centra en logística, transporte, almacenamiento, digitalización, automatización y maquinaria industrial. La entrada es gratuita y puede reservarse en www.filca.es.

El evento contará con conferencias y mesas redondas sobre logística estratégica, movilidad de mercancías, digitalización y sostenibilidad, con la participación de expertos como Pedro Suárez, (Clúster Canario del Transporte y la Logística), Beatriz Calzada (Autoridad Portuaria de Las Palmas) y José Ángel Hernández (FET). Filca incluirá además espacios de networking y ocio para fomentar contactos comerciales entre profesionales y empresas del archipiélago.

Otras empresas colaboradoras

La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y de entidades como Aenaga, Ecoaga y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, así como con patrocinadores como Puertos de Las Palmas, Fred Olsen, Grupo Raminatrans, ICP Canarias, JSV Move to Green, Grupo CopiCanarias y Tonik24 Trading.

Filca marca una nueva etapa en la programación de Infecar, que durante la modernización del recinto ferial capitalino trasladará algunos de sus eventos a otros espacios.