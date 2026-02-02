A juicio por golpear a la expareja de su sobrina tras encontrársela en el carnaval de Vecindario

La Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de un delito de lesiones por golpear a la expareja de su sobrina al encontrarla en los carnavales de Vecindario que se celebraron en el verano de 2022. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado una vista a efectos de conformidad para este jueves.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron casi a la una de la madrugada del 5 de junio de 2022, cuando el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se aproximó a la víctima, a quien conocía por su relación familiar indirecta, y, con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinó un fuerte empujón que le hizo caer al suelo.

Una vez en el suelo, el procesado habría continuado la agresión propinándole varias patadas en la zona de la espalda, llegando incluso a intentar golpearle el rostro, impacto que la mujer logró evitar interponiendo la mano.

Una fractura en la mano

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una fractura desplazada del cuarto metacarpo de la mano derecha, además de laceraciones en la mano y en la región lumbar izquierda. Las lesiones requirieron tratamiento médico, inmovilización con férula y rehabilitación, así como un día de hospitalización.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones tipificado en el artículo 147.1 del Código Penal, del que el acusado respondería en concepto de autor, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales y una indemnización de 14.162 euros a favor de la víctima por las lesiones y secuelas sufridas.