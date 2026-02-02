Una mafia búlgara se enfrenta a 10 años de cárcel por traficar con cocaína y marihuana entre la Península y Gran Canaria

Nuevo juicio contra el narcotráfico en Canarias. Siete hombres, seis naturales de Bulgaria y uno de Cuba, se enfrentan hasta a diez años de prisión por tráfico de cocaína y cannabis en una red que operaba entre la Península y Gran Canaria, entre los años 2018 y 2019. La causa judicial contra esta mafia búlgara comienza hoy un juicio que se alargará durante dieciocho días.

Los varones, según el escrito de acusación fiscal, operaban utilizando una logística y distribución de tareas claramente organizada. Concretamente, dos de los acusados, que responden a las iniciales A.I.B. y M.V.R., se encargaban presuntamente de adquirir las sustancias estupefacientes, organizar su introducción en territorio nacional y su transporte. Un tercero, S.V.S., recibía —añade la Fiscalía— la droga al llegar a la costa de Gran Canaria y procedía a distribuirla y venderla en territorio insular. El traslado corría a cargo de una serie de individuos entre los que se incluyen los cuatro hombres restantes: N.G.C., S.T.C., A.C.S. y P.N.

Operativo policial

Según recoge el informe, las vigilancias llevadas a cabo por la Policía Nacional —al mando de la operación— dieron sus frutos el 15 de julio de 2018, donde el acusado S.T.C. fue interceptado cuando circulaba en un vehículo procedente de Portugal. El automóvil presentaba una caleta —doble fondo— especialmente realizada para el transporte tanto de las sustancias estupefacientes como del dinero proveniente del tráfico de droga, aunque en ese momento se encontraba vacía.

Casi seis meses después, el día 9 de enero de 2019, A.I.B. entregó su compinche P.N. una maleta con un compartimento oculto cargada con un total de casi un kilo y medio de cocaína, con una riqueza media del 80,59%, para que viajara con ella desde Málaga a Gran Canaria. El bulto fue intervenido antes de que fuera recepcionado para su posterior distribución y venta a consumidores.

El grupo criminal también incluía entre sus funciones el traslado del dinero obtenido por la venta de las sustancias estupefacientes en Gran Canaria hacia territorio peninsular. En este sentido, el mismo varón encargado de entregar la maleta fue sorprendido en el aeropuerto de Lisboa, tras un vuelo procedente de Gran Canaria el día 22 de mayo del 2019, en posesión de más de 158.000 euros en efectivo que llevaba ocultos en distintos falsos fondos de su equipaje, procedente del narcotráfico en territorio canario.

Adicionalmente, el año siguiente se llevaron a cabo distintos registros en inmuebles utilizados por los miembros del grupo criminal. M.V.R. ocultaba en su domicilio y en una nave alquilada en su nombre más de 30 kilos de marihuana que fueron intervenidos por las autoridades.

Los agentes no encontraron sólo sustancias estupefacientes. En otra nave arrendada por uno de los acusados se localizaron dos pistolas, una de ellas con el número de serie borrado, junto con chalecos antibalas y munición.

De igual manera, también fueron intervenidos distintos vehículos utilizados para el transporte de la droga y los ingresos apercibidos por todo el territorio, con caletas adaptadas para ello, como un Smart Fortwo, un Fiat Panda y un Audi A6. En este último deportivo fueron localizados, en un escondite bajo el reposabrazos central, casi 600.000 euros en efectivo.

Penas de prisión

Los acusados A.I.B. y M.V.R. enfrentan una pena total de diez años de prisión por un presunto delito contra la salud pública y otro de integración en un grupo criminal. Por su parte, la Fiscalía solicita una condena total de nueve años de prisión para el resto de los varones implicados.

En el caso del hombre de nacionalidad cubana, el informe de acusación fiscal, dado el desconocimiento de la existencia de arraigo y la naturaleza del delito en cuestión, pide que cumpla toda la condena antes de proceder a su expulsión del país, con imposibilidad de retornar en un plazo de ocho años. Respecto al resto, de nacionalidad búlgara y, por ende, procedentes de la Unión Europea, no procede la sustitución de la pena por su expulsión.