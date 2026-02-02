Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Salto ChiraDirecto primera fase de murgasTiempo AEMET CanariasGasoil ruso en CanariasArcadio Díaz TejeraÁngel Víctor Torres
instagramlinkedin

Los Nietos de Kika celebran 50 años de Carnaval en Arucas con exposición histórica

Más de 30 disfraces emblemáticos de la murga se exhiben en el Espacio Cultural La Mutua del día 2 al próximo 28 de febrero

Orlando Jiménez Rodríguez, María José Valencia, Juan Jesús Facundo y Carlos González

Orlando Jiménez Rodríguez, María José Valencia, Juan Jesús Facundo y Carlos González / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

La murga carnavalera Los Nietos de Kika conmemora su 50 aniversario con una exposición llena de color y diversión en el Espacio Cultural La Mutua, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas y la Afilarmónica. La muestra permite realizar un recorrido por la historia del Carnaval canario, a través de más de treinta disfraces que la agrupación ha lucido desde sus inicios en estas fiestas. Entre las piezas destacadas se encuentra el primer traje del año 1976, diseñado por la costurera Lolita Díaz, y también el traje que la murga llevó a Madrid para participar en un spot con el grupo Los del Río, María Jiménez y Paolo Salvatore.

Durante la inauguración se reconoció la trayectoria de la murga y se recordó al fundador histórico Tomás Pérez, cuyo legado sigue presente en los carnavales de Arucas. Además, se animó a la nueva generación a continuar haciendo historia en una de las fiestas más representativas del municipio. Al acto asistió el alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, junto a la concejala de Festejos, María José Valencia y al concejal de Cultura, Carlos González

Noticias relacionadas y más

El regidor del municipio aprovechó la ocasión para felicitar a los miembros de la agrupación por estos cincuenta años de historia y recordó que se fundador tiene un memorial en los carnavales de Arucas. La exposición estará abierta al público del 2 al 28 de febrero de martes a viernes, en horario de 10:00 a 20:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  2. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  3. Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
  4. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
  5. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  6. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
  8. Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día

Juntos denuncia que una decena de vehículos del parque móvil de Guía está parado por falta de la ITV

Los Nietos de Kika celebran 50 años de Carnaval en Arucas con exposición histórica

Los Nietos de Kika celebran 50 años de Carnaval en Arucas con exposición histórica

Los controles de acceso al Roque Nublo reducen las visitas a la mitad en un año

Los controles de acceso al Roque Nublo reducen las visitas a la mitad en un año

San Bartolomé de Tirajana pide «claridad» al Gobierno de Canarias para blindar el proyecto del Siam Park

San Bartolomé de Tirajana pide «claridad» al Gobierno de Canarias para blindar el proyecto del Siam Park

El Cabildo de Gran Canaria niega más tiempo al Real Club de Golf de Bandama para justificar que construyó la casa club

El Cabildo de Gran Canaria niega más tiempo al Real Club de Golf de Bandama para justificar que construyó la casa club

El alcalde Santa Lucía de Tirajana busca apoyos para finalizar el mandato tras expulsar a tres ediles de su gobierno

El alcalde Santa Lucía de Tirajana busca apoyos para finalizar el mandato tras expulsar a tres ediles de su gobierno

Muros destrozados, toallitas y restos fecales: los vecinos de Bahía Mar denuncian el abandono del acceso a la playa de San Borondón en Telde

Muros destrozados, toallitas y restos fecales: los vecinos de Bahía Mar denuncian el abandono del acceso a la playa de San Borondón en Telde

Arroz meloso con setas y callos veganos: Santa Lucía celebra las Primeras Jornadas de la Cuchara con tapas a tres euros

Arroz meloso con setas y callos veganos: Santa Lucía celebra las Primeras Jornadas de la Cuchara con tapas a tres euros
Tracking Pixel Contents