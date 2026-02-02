Los Nietos de Kika celebran 50 años de Carnaval en Arucas con exposición histórica
Más de 30 disfraces emblemáticos de la murga se exhiben en el Espacio Cultural La Mutua del día 2 al próximo 28 de febrero
La murga carnavalera Los Nietos de Kika conmemora su 50 aniversario con una exposición llena de color y diversión en el Espacio Cultural La Mutua, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas y la Afilarmónica. La muestra permite realizar un recorrido por la historia del Carnaval canario, a través de más de treinta disfraces que la agrupación ha lucido desde sus inicios en estas fiestas. Entre las piezas destacadas se encuentra el primer traje del año 1976, diseñado por la costurera Lolita Díaz, y también el traje que la murga llevó a Madrid para participar en un spot con el grupo Los del Río, María Jiménez y Paolo Salvatore.
Durante la inauguración se reconoció la trayectoria de la murga y se recordó al fundador histórico Tomás Pérez, cuyo legado sigue presente en los carnavales de Arucas. Además, se animó a la nueva generación a continuar haciendo historia en una de las fiestas más representativas del municipio. Al acto asistió el alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, junto a la concejala de Festejos, María José Valencia y al concejal de Cultura, Carlos González
El regidor del municipio aprovechó la ocasión para felicitar a los miembros de la agrupación por estos cincuenta años de historia y recordó que se fundador tiene un memorial en los carnavales de Arucas. La exposición estará abierta al público del 2 al 28 de febrero de martes a viernes, en horario de 10:00 a 20:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
- Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día