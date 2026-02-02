Los Nietos de Kika celebran 50 años de Carnaval en Arucas con exposición histórica

La murga carnavalera Los Nietos de Kika conmemora su 50 aniversario con una exposición llena de color y diversión en el Espacio Cultural La Mutua, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas y la Afilarmónica. La muestra permite realizar un recorrido por la historia del Carnaval canario, a través de más de treinta disfraces que la agrupación ha lucido desde sus inicios en estas fiestas. Entre las piezas destacadas se encuentra el primer traje del año 1976, diseñado por la costurera Lolita Díaz, y también el traje que la murga llevó a Madrid para participar en un spot con el grupo Los del Río, María Jiménez y Paolo Salvatore.

Durante la inauguración se reconoció la trayectoria de la murga y se recordó al fundador histórico Tomás Pérez, cuyo legado sigue presente en los carnavales de Arucas. Además, se animó a la nueva generación a continuar haciendo historia en una de las fiestas más representativas del municipio. Al acto asistió el alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, junto a la concejala de Festejos, María José Valencia y al concejal de Cultura, Carlos González

El regidor del municipio aprovechó la ocasión para felicitar a los miembros de la agrupación por estos cincuenta años de historia y recordó que se fundador tiene un memorial en los carnavales de Arucas. La exposición estará abierta al público del 2 al 28 de febrero de martes a viernes, en horario de 10:00 a 20:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.