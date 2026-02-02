El Cabildo de Gran Canaria inaugura en Tamaraceite el primer centro sociosanitario de la isla en dos décadas

El centro sociosanitario Benedicta Ojeda de Tamaraceite abrió sus puertas este lunes tras la inauguración de unas instalaciones que ofrecen 156 plazas destinadas a personas en situación de dependencia, distribuidas en 105 plazas residenciales (60 de alto requerimiento y 45 de medio), 30 para usuarios con afecciones de salud mental y 21 de centro de día. La nueva infraestructura ha costado 21,3 millones de euros cofinanciados entre Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria y supone la primera apertura de un centro de estas características en la isla en las últimas dos décadas

El centro lleva el nombre de Benedicta Ojeda Pérez, la primera enfermera colegiada de la isla, en reconocimiento a su labor como pionera de la enfermería y los cuidados en Gran Canaria y su gestión recaerá en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo grancanario. El edificio se ubica en una parcela de 4.680 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El centro sociosanitario Benedicta Ojeda rinde homenaje en su nombre a la primera enfermera colegiada de la isla

La isla contará con más de 2.000 plazas sociosanitarias

La apertura del centro Benedicta Ojeda sigue la inauguración de otro centro en Teror en un año en el que también abrirán sus puertas el Nuevo Taliarte y el centro Julia de El Sabinal, además de la licitación del proyecto de centro sociosanitario en el antiguo hospital psiquiátrico, lo que permitirá aumentar las plazas en la isla hasta las 2.000 camas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que el centro forma parte del plan sociosanitario que desarrolla la institución en la Isla. «No hay un plan sociosanitario en Canarias como el que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria», remarcó. Según explicó Morales, la inversión inicial del plan asciende a 90 millones de euros, financiados al 50% entre el Gobierno regional y el Cabildo, aunque la institución insular ha incrementado su aportación hasta alcanzar casi 200 millones de euros adicionales en los últimos años. «Hoy es una noticia feliz, porque estamos contribuyendo a suplir las carencias, a dar respuesta a una demanda cada vez más creciente de una sociedad envejecida de Gran Canaria» , afirmó.

En este contexto, puso de relieve «la necesaria colaboración de las instituciones públicas. Hoy estamos aquí representados con el Ayuntamiento cediendo suelo, el Gobierno canario, que en este II Plan ha cofinanciado el 50% de esos 90 millones iniciales. Y estamos ilusionados, porque estamos trabajando Fecai y Gobierno, para intentar poner en marcha ese III Plan Sociosanitario necesario para la Isla", concluyó Morales.

Este año también abrirán sus puertas las instalaciones de Nuevo Taliarte y el centro Julia de El Sabinal

Pequeños hogares para favorecer un modelo de unidades convivenciales

Al acto inaugural también asistieron la consejera insular de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena; la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la alcaldesa capitalina, Carolina Darias.

Mena subrayó que «hoy es un día de muchísima alegría, ya que este centro sociosanitario es el primero que se abre en Gran Canaria en los últimos 20 años y también porque es un proyecto que hoy hemos convertido en una realidad», mantuvo la consejera insular. «Hemos ido abriendo centros de menor tamaño en Artenara, en La Aldea, en Gáldar, y en Teror, pero este es diferente por sus grandes dimensiones, aunque está dividido en pequeños hogares. Esta residencia supone un impulso para la atención de las personas dependientes en la Isla», remarcó.

Acercar los servicios sociosanitarios a los barrios y municipios

Por su parte, Delgado coincidió en valorar la labor que están desarrollando de la mano las instituciones. «Hoy es un día en el que las administraciones tenemos que estar orgullosas del trabajo conjunto que hemos venido realizando con ese II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Gobierno de Canarias junto con los cabildos insulares», destacó, para luego añadir que «este centro es una de las obras cofinanciadas dentro de ese Plan del Gobierno de Canarias, que desde su firma en 2017 y hasta final de 2024 contemplaba un importe de 50 millones de euros totales para las infraestructuras ejecutadas en ese período por el Cabildo de Gran Canaria, lo que supondría un 55,5% del total de las obras cofinanciadas».

Igualmente, elogió que el cabildo grancanario, «desde el minuto uno, pensó en las unidades convivenciales, lo que ahora Europa nos exige de esa desinstitucionalización o crear unidades convivenciales más pequeñas dentro de los centros sociosanitarios, y que ya pensara en esa posibilidad en esta infraestructura». Todo ello, «nos alinea con la postura europea de esa desinstitucionalización y de acercar las infraestructuras sociosanitarias a los barrios y a los municipios donde residen las personas que las necesitan».

La alcaldesa Carolina Darias ahondó en la importancia de la colaboración institucional en este proyecto, para el que el Ayuntamiento ha cedido una parcela de 4.680 metros cuadrados. «Estamos encantados de formar parte de una iniciativa vital para las personas y sus familias. Este centro será también de gran importancia para el conjunto del Sistema Local de Bienestar que desde el gobierno municipal estamos impulsando», finalizó.