¿Qué pasó con la multa al 'influencer' de la búsqueda del tesoro en las Dunas de Maspalomas?

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, lamenta que Costas siga sin emitir una resolución sobre el expediente sancionador contra un 'influencer' que animó a sus seguidores a través de sus redes sociales en febrero de 2024 a la búsqueda de un tesoro, que tenía como epicentro en las Dunas de Maspalomas. La propuesta generó un escándalo, al incentivar a muchas personas a buscar un maletín con 1.000 euros oculto supuestamente en este espacio protegido y entradas para un concierto. "La multa será importante, pero todavía no sabemos qué pasó con este expediente, después de los años transcurridos", señaló, responsabilizando a la Delegación del Gobierno, durante la presentación del balance de su departamento en 2025.

Raúl García Brink manifestó hace dos años tras tener conocimiento de los hechos que “se ha detectado que por suerte los daños no son graves, no ha habido una afección ni a la vegetación ni a la fauna y con el viento que ha habido durante este fin de semana el daño paisajístico se ha restaurado”, quien apuntó entonces que, aunque no se ha cometido ningún delito, sí se ha cometido una infracción de las normas de uso del espacio que tendrá una sanción administrativa e 600 euros, la máxima posible.

Roque Nublo

Por otro lado, los controles de acceso implantados hace un año por el Cabildo de Gran Canaria en el Roque Nublo reducen a la mitad las visitas al monumento natural, aunque sigue sin solucionarse el problema de los coches mal aparcados, en su mayoría de alquiler, en el margen de la carretera. Mientras, la consejería insular de Medio Ambiente anuncia que alargará hasta las 20.00 horas la vigilancia en las Dunas de Maspalomas para evitar la entrada ilegal al paraje.

El 3 de febrero del año pasado entró en servicio la página web del Cabildo para reservar las visitas, la puesta en marcha de una línea circular de guaguas y medidas de control para impedir el aparcamiento en la carretera, en un intento de poner coto al acceso masivo al Roque Nublo. Un año después, el consejero insular, Raúl García Brink, señala que el plan ha dado sus frutos con una reducción del 50% de las visitas, lo que permite una mejor conservación del espacio natural. "Ha sido un éxito", destacó.

Por contra, el consejero se muestra menos satisfecho con la seguridad exterior y los coches mal aparcados. El 60% de los visitantes sigue dejando su vehículo en los márgenes de la carretera en la Cumbre, a pesar de la vigilancia de la Guardia Civil. García Brink espera tomar durante este año algunas medidas disuasorias para hacer frente a este problema, como es la implantación de grúas para la retirada de estos vehículos, en colaboración con los agentes de Tráfico, como responsable de las competencias para multar a los infractores antes de poder retirar esos coches a un aparcamiento cuyo emplazamiento está todavía por definir. En este sentido, señala que la mayor parte de los infractores son turistas en coches de alquiler, lo que requiere una mayor colaboración de las empresas de rent a car.

703 multas

Por otro lado, durante la presentación del balance del año pasado, el consejero señaló que Medio Ambiente impuso un total de 703 sanciones, frente a las 632 de 2024. De todas ellas, el año pasado se impusieron 120 multas a ciudadanos extranjeros, de los cuales 50 habían pagado ya la cuantía económica. El mayor número, 119, están motivados por transitar por lugares prohibidos, en su mayor parte por las Dunas de Maspalomas. En este sentido, García Brink anunció que se va a ampliar el horario del operativo de vigilancia en este paraje hasta las 20.00 horas, ya que ahora los agentes solo están por la mañana. El Cabildo reconoce que muchas personas se saltan las restricciones de acceso por las tardes, por lo que se trata de tomar medidas informativas. "Muchas veces son actuaciones disuasorias, más que poner multas", añadió.

El resto de sanciones se justifica por circular por lugares prohibidos, como Juncalillo del Sur y en la Cumbre como puntos calientes con 151 expedientes, estacionamientos en lugares prohibidos otros 289, otras 37 por quema de rastrojos sin permisos y 23 vinculados a la caza.

Por otro lado, Medio Ambiente capturó entre las especies exóticas invasoras un total de 1.309 culebras (frente a las 1.041 de 2024), 435 cotorras (antes 301) y 312 camaleones (289 durante el año pasado). A su vez, se recuperaron 1.052 pardelas, frente a las 876 del año anterior, y se movieron de emplazamiento 425 lagartos endémicos de Gran Canaria durante la ejecución de obras, frente a las 1.211 del año anterior.

Coches eléctricos

En materia energética, Raúl García Brink detalló que el 55% de los vehículos eléctricos vendidos en Canarias el año pasado se matricularon en Gran Canaria, y que las estaciones de recarga de titularidad insular más usadas se localizaron en el Estadio de Gran Canaria (8.387 operaciones de recarga), por la estación de El Tablero (3.612) y de la Avenida Marítima (3.429). En Gran Canaria existen 67 estaciones de recarga en la red del Cabildo, y espera alcanzar el centenar durante esta anualidad.

A su vez, Brink espera que las comunidades energéticas se pongan en marcha en un par de meses y detalló que Gran canaria lidera el autoconsumo de baja tensión en el Archipiélago, con un 38%,