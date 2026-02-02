San Bartolomé de Tirajana reclama «claridad» al Gobierno de Canarias para blindar el proyecto del Siam Park

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana reclama al Gobierno de Canarias que defina «con claridad» qué se puede construir y en qué condiciones en El Veril, donde está proyectado el Siam Park, ya que el planeamiento municipal establece el uso recreativo pero no desarrolla todos los parámetros necesarios para una actuación de esta envergadura. En su escrito de respuesta al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de El Veril, el Consistorio recalca que cualquier ajuste en superficies o delimitaciones «debe quedar debidamente justificado» y que la documentación presentada «debe ser coherente en todos sus elementos».

El informe municipal recuerda que los espacios libres y dotaciones previstos deben quedar claramente definidos y contar con accesos públicos reales que garanticen su correcta integración en el entorno y su uso efectivo por la ciudadanía. Con el envío de esta respuesta municipal, el procedimiento ambiental del PMM de El Veril continúa su tramitación conforme a los plazos fijados por el Gobierno de Canarias.

Aclarar los aspectos urbanísticos para garantizar la seguridad jurídica del Plan

El escrito del Consistorio tiene como objetivo aclarar aspectos urbanísticos necesarios para garantizar la coherencia del Plan y dotarlo de seguridad jurídica antes de que avance a las siguientes fases. La evaluación ambiental estratégica está impulsada por el Gobierno de Canarias, que es la administración competente para formular la Declaración Ambiental Estratégica.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señala que «la concejalía ha trabajado con agilidad y rigor en este informe porque el Siam Park se ha planteado como un elemento clave para revitalizar la oferta turística de Maspalomas–Playa del Inglés, generando actividad económica local, empleo y atracción de visitantes. Nuestro objetivo es que el procedimiento avance sin demoras innecesarias, siempre con seguridad jurídica».

El Gobierno es el encargado de la redacción y tramitación del Plan

El PMM de El Veril es el instrumento que ordena cómo puede desarrollarse esta zona turística, estableciendo los usos, las condiciones y los criterios de implantación de las actuaciones previstas, con el objetivo de ordenar el crecimiento del ámbito y mejorar la oferta turística existente. El papel del Ayuntamiento consiste en pronunciarse sobre la iniciativa desde el punto de vista urbanístico y señalar aquellas cuestiones que deben precisarse para que el documento se ajuste al planeamiento y a la normativa aplicable.

Este expediente cuenta con una tramitación previa. En noviembre de 2022, el Gobierno de Canarias solicitó al Ayuntamiento su conformidad a la iniciativa del Plan, elaborada por la empresa pública Gesplan, conformidad que fue emitida por el área municipal competente en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, en febrero de 2023, el Gobierno autonómico acordó impulsar la redacción y tramitación del Plan, y en junio de 2024 el Pleno municipal adoptó el acuerdo necesario para seguir avanzando en el procedimiento. La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, explica que «con esta respuesta damos contestación a las observaciones técnicas planteadas y las trasladamos al Gobierno de Canarias para que el documento quede alineado con el planeamiento municipal vigente antes de continuar su tramitación».