Así será el nuevo edificio de terapias avanzadas del Negrín que contará con un ciclotrón

El Consejo de Gobierno autorizó ayer, a propuesta de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario, la realización de un gasto de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la contratación de las obras de construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto el equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega como un ciclotrón para la producción de radiofármacos.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Negrín cuenta con un proyecto aprobado desde finales de 2025 y se contratará mediante un procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros en 2026; 15.979.168,38 en 2027; y 11.731.394,49 euros en 2028.

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las Islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan ahora mismo en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, sobre todo en edad pediátrica.

La previsión es que los trabajos concluyan en el transcurso de 2028

En la actualidad, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo en el Negrín.

En cuanto al ciclotrón, hay que decir que se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz. Hasta el momento, los radiofármacos llegan en aviones procedentes de la Península en dos vuelos diarios de martes a viernes, y en uno los lunes.

La incorporación de esta infraestructura situará al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.

El proyecto situará al centro como un referente nacional en medicina nuclear

Hay que recordar que Urbanismo denegó a principios de diciembre de 2024 la propuesta remitida para construir un edificio anexo al centro hospitalario por no contar con un plan especial, elaborado de manera conjunta con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Unos días después, la consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, aseguró a este medio que «valorarían» declarar el espacio «de interés general para toda Canarias», con el fin de agilizar los trámites.

Asimismo, en abril del pasado año, el exdirector del SCS, Carlos Díaz, garantizó en una entrevista concedida a este periódico que se iba a elevar la tramitación para convalidar el uso sanitario del terreno. « El servicio de Infraestructuras de la consejería, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, ya ha establecido las reuniones con el Ayuntamiento y con las consejerías con competencias en Política Territorial para esto», dijo entonces.

Por fin, el pasado diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó la Declaración de Interés General para la parcela, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Noticias relacionadas

Como ya se ha anunciado, el primer ciclotrón del Archipiélago operará en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) en 2027. El SCS ha destinado un total de 11.431.378 euros para el suministro e instalación de este equipamiento, los laboratorios asociados y una Radiofarmacia de Medicina Nuclear.