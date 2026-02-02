Tapas a 3 euros en la primera Jornada de La Cuchara de Santa Lucía

El alumnado y profesorado de seis centros de la Isla que imparten formación en Cocina y Gastronomía ya están elaborando los platos que ofrecerán en la primera Jornada de la Cuchara, que se celebra el sábado en la zona peatonal de la Avenida de Canarias de Vecindario. El público podrá degustar recetas en formato de tapas como crema de berenjenas asadas y batata crujiente de queso, escalón de gofio con sama confitada, callos veganos con garbanzos y bizcocho de calabaza, potaje tierno del mercado, arroz meloso con setas y hortalizas del mercado o garbanzadas, en una clara intención de reinventar el recetario tradicional trabajando con productos locales.

El objetivo principal de la I Jornada de la Cuchara es el de continuar impulsando el consumo de producto kilómetro cero y apoyar al sector primario de la Isla. En el caso de Santa Lucía, este evento complementa y refuerza el mercado agrícola que se celebra cada 15 días y que se alterna con el de la Granja Agrícola del Cabildo. Los diferentes centros ya han recibido los productos frescos aportados por la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) para preparar los diferentes platos que presentarán. Cada uno de ellos ofrece dos recetas saladas y una dulce, como postre.

Productores del sector primario, educación y el público que apoya este tipo de iniciativas, aúnan sus fuerzas en esta primera edición, que presentó este lunes el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, acompañado por el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, el concejal del Sector Primario, Francisco Guedes, y Mari Carmen Pérez, presidenta de los Mercados Agrícolas de Gran Canaria y responsable de la COAG.

Reforzar el sector primario

García destacó la "oportunidad" que supone esta jornada en el municipio para que "se den la mano y se encuentren nuestro sector agrícola y ganadero con el ámbito educativo de la formación profesional" y que las personas interesadas en este tipo de iniciativas puedan consumir comidas y también bebidas hechas con productos kilómetro cero. El regidor santaluceño también agradeció a los centros educativos que van a participar su implicación, además de al Cabildo de Gran Canaria y a la consejería de Educación su apoyo.

El edil Guedes, que explicó que la Jornada de la Cuchara se inspira en otras experiencias exitosas como el Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria, aseguró que la intención que la jornada de Santa Lucía tenga pronto "identidad propia, centradas en platos tradicionales 'de cuchara' elaborados con productos del mercado agrícola. Francisco Guedes destacó la importancia de celebrar este tipo de iniciativas en el contexto actual, marcado por los acuerdos comerciales internacionales, en referencia a Mercosur, "para reforzar la promoción del sector primario local".

Mari Carmen Pérez mostró su deseo de repetir más veces esta jornada, "porque creemos que es un proyecto muy bonito y ojalá se agoten todos los platos que se van a poder comer".

Por su parte, el viceconsejero destacó la oportunidad que supone un evento como este para el alumnado. "Le auguro un éxito, porque es una jornada lúdica que a la vez lleva el objetivo estratégico de poner en valor el sector primario y a la vez da visibilidad a la Formación Profesional". Francisco Rodríguez aseguró que "es el mejor ejemplo que se le puede dar al alumnado, porque lo pone en contacto con la realidad, les hace mostrar lo que aprenden en sus aulas y a la vez se ejercitan poniéndose en contacto con un público real y prestando un servicio de calidad. Es una experiencia muy enriquecedora para el alumnado".

Tapas a 3 euros

El espacio en la zona peatonal, a la altura de la plaza de Los Algodoneros, habrá dos carpas para sacar los tiques, con un precio de 3 euros, que se intercambian en las casetas de los diferentes centros formativos de Cocina y Gastronomía que participan. Cada uno de ellos expone en un cartel en su stand sus elaboraciones. La bebida, vino y cerveza, se paga directamente en el puesto de los productores. El horario de la jornada es de 12.00 a 17.00 horas.

La jornada también contará con la ambientación de Banda Isleña, el verseador Yeray Rodríguez y el grupo Cuenta Atrás. La actriz y cantante Thania Gil hará de maestra de ceremonias.

Noticias relacionadas

Los centros educativos que participarán en esta primera edición son el CIFP Villa de Agüimes, el CIFP San Cristóbal, CIFP Noroeste, IES Faro de Maspalomas, CIFP Felo Monzón y el IES Bañaderos.