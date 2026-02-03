Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

Arguineguín renovará las calles del barrio marinero y ampliará la escuela infantil María Jesús Rodríguez 'Ositos' en el marco del Plan de Actuación Integrado del Ayuntamiento de Mogán. La Junta de Gobierno aprueba esta semana ambos proyectos, que pasarán al proceso de licitación para comenzar las obras en torno al verano.

La escuela María Jesús Rodríguez 'Ositos' de Arguineguín contará con un nuevo bloque educativo de dos plantas donde anteriormente se ubicaban las viviendas del profesorado, ahora en desuso. Con el nuevo edificio, la escuela, que abrió sus puertas en 2020, sumará 39 nuevas plazas educativas.

Renovación de las calles en el entorno de la plaza de Los Túnidos

Por otro lado, el proyecto de renovación de las calles del barrio marinero se desarrollará en el entorno de la plaza de Los Túnidos y aledaños, como las calles El Perchel, Real del Mar, Candelaria del Castillo, Juan Martín García, Licinio de la Fuente, Manuel Valerón González, Luis Doreste Silva, Benítez Inglot, Utrera Molina y La Marina.

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, explica que el objetivo es mejorar la calidad del espacio público y reducir los impactos del tráfico, dado que la mayoría de estas calles son angostas. La intención es priorizar el uso peatonal con limitaciones de velocidad y crear un área de acceso exclusivo para vehículos de residentes, de los servicios de emergencia y servicios públicos.

Financiación de diez millones para el Plan de Actuación Integrado

Estas dos actuaciones se enmarcan en el PAI de Mogán, que recoge igualmente otras como el Centro de Estudios y Arte Arguineguín, ya en ejecución, la ampliación de zonas verdes en Pino Seco, la revitalización del comercio de proximidad de la zona alta de Arguineguín y la modernización de la gestión administrativa local. Para su ejecución, el Ayuntamiento de Mogán resultó beneficiario con un total de 10.712.343 euros, cofinanciados en un 85% por fondos FEDER 2021-2027.