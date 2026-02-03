Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Murgas CarnavalAemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

Mogán

Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

El plan de actuación del Ayuntamiento de Mogán contempla además la construcción del Centro de Estudios y Arte, la ampliación de zonas verdes y la modernización administrativa local

Escuela infantil María Jesús Rodríguez 'Ositos' en Arguneguín.

Escuela infantil María Jesús Rodríguez 'Ositos' en Arguneguín. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Arguineguín renovará las calles del barrio marinero y ampliará la escuela infantil María Jesús Rodríguez 'Ositos' en el marco del Plan de Actuación Integrado del Ayuntamiento de Mogán. La Junta de Gobierno aprueba esta semana ambos proyectos, que pasarán al proceso de licitación para comenzar las obras en torno al verano.

La escuela María Jesús Rodríguez 'Ositos' de Arguineguín contará con un nuevo bloque educativo de dos plantas donde anteriormente se ubicaban las viviendas del profesorado, ahora en desuso. Con el nuevo edificio, la escuela, que abrió sus puertas en 2020, sumará 39 nuevas plazas educativas.

Renovación de las calles en el entorno de la plaza de Los Túnidos

Por otro lado, el proyecto de renovación de las calles del barrio marinero se desarrollará en el entorno de la plaza de Los Túnidos y aledaños, como las calles El Perchel, Real del Mar, Candelaria del Castillo, Juan Martín García, Licinio de la Fuente, Manuel Valerón González, Luis Doreste Silva, Benítez Inglot, Utrera Molina y La Marina.

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, explica que el objetivo es mejorar la calidad del espacio público y reducir los impactos del tráfico, dado que la mayoría de estas calles son angostas. La intención es priorizar el uso peatonal con limitaciones de velocidad y crear un área de acceso exclusivo para vehículos de residentes, de los servicios de emergencia y servicios públicos.

Noticias relacionadas y más

Financiación de diez millones para el Plan de Actuación Integrado

Estas dos actuaciones se enmarcan en el PAI de Mogán, que recoge igualmente otras como el Centro de Estudios y Arte Arguineguín, ya en ejecución, la ampliación de zonas verdes en Pino Seco, la revitalización del comercio de proximidad de la zona alta de Arguineguín y la modernización de la gestión administrativa local. Para su ejecución, el Ayuntamiento de Mogán resultó beneficiario con un total de 10.712.343 euros, cofinanciados en un 85% por fondos FEDER 2021-2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
  2. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
  3. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  4. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  5. Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
  6. Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día
  7. Gran Canaria se vuelve verde
  8. Arucas centraliza sus oficinas en un nuevo edificio con una inversión de 11,7 millones

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Detenido un policía local de Mogán por presunta malversación y prevaricación

Detenido un policía local de Mogán por presunta malversación y prevaricación

Kike Pérez presenta, “en modo viejo cascarrabias”, la gira de su nuevo espectáculo ‘HUMOr’

Kike Pérez presenta, “en modo viejo cascarrabias”, la gira de su nuevo espectáculo ‘HUMOr’

Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

Una intensa batalla que cambia la vida: Santiago, un paciente de cáncer de amígdalas que superó la enfermedad

Una intensa batalla que cambia la vida: Santiago, un paciente de cáncer de amígdalas que superó la enfermedad

Tejeda celebra este fin de semana los actos centrales de las Fiestas del Almendro en Flor

Tejeda celebra este fin de semana los actos centrales de las Fiestas del Almendro en Flor

Nueva Canarias denuncia «el uso partidista» de la televisión pública de Mogán

Nueva Canarias denuncia «el uso partidista» de la televisión pública de Mogán

Un estudio propone a Gran Canaria un reactor nuclear flotante como los de Rusia en el Ártico para evitar apagones

Un estudio propone a Gran Canaria un reactor nuclear flotante como los de Rusia en el Ártico para evitar apagones
Tracking Pixel Contents