Mogán

Detenido un policía local de Mogán por presunta malversación y prevaricación

El agente pasó a libertad provisional tras pasar a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Mogán

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Mogán / José Carlos Guerra / LPR

Javier Nuez

Las Palmas de Gran Canaria

Tras una investigación de meses, la Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico detuvo el lunes a un agente de la Policía Local de Mogán acusado de los delitos de malversación y prevaricación, presuntamente relacionado con la apropiación de dinero procedente del cobro de multas.

Consultado por esta detención, el Ayuntamiento prefiere no manifestarse por desconocer el trasfondo de las investigaciones de la Guardia Civil, pero tras conocer que el agente ha sido puesto en libertad provisional tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana este martes, sí aclara que se personará en la causa como parte afectada para poder tener acceso a las diligencias y saber el alcance del caso y las acusaciones que pesan sobre el agente.

Al cierre de esta edición, se desconoce la situación en la que se encontraba el agente acusado dentro de la Policía Local y si se habían tomado medidas al respecto.

Un caso similar en Buenavista del Norte

Este caso recuerda a uno similar acontecido en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, cuando en 2024 el por entonces jefe la Policía Local y otro agente del mismo cuerpo fueron detenidos acusados de un delito de malversación de caudales públicos por cobros ilegales de multas en una investigación de la Guardia Civil en el marco de la Operación Mártir. Ambos se apropiaron de 82.777 euros procedentes del pago en efectivo de multas impuestas a ciudadanos extranjeros por cometer infracciones de tráfico.

Ambos se declararon culpables en octubre tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por los que fueron condenados a dos años de prisión y la inhabilitación absoluta durante cuatro años en un caso, y durante dos, el otro, además de acordar la devolución del dinero al Ayuntamiento de Buenavista del Norte, por lo que evitaron el ingreso en prisión.

