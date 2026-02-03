Diez carrozas, quema del lagarto y reparto de pan con ajo: Agüimes arranca su carnaval con un gran desfile

Agüimes arranca el sábado su carnaval con la celebración de un gran desfile inaugural en el que participarán 10 carrozas de murgas y colectivos vecinales, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas que tendrá lugar a las 20.30 horas en el casco histórico. Pero antes, la jornada comienza a las 13.00 horas con la Quema de la Esquila en el pórtico de la Iglesia de San Sebastián, uno de los rituales más arraigados del carnaval agüimense, organizado por la murga Ni Quito Ni Pongo.

Por la noche, el desfile partirá desde el parquin de la piscina municipal y recorrerá las calles hasta la plaza del Rosario, donde el alcalde, Óscar Hernández, leerá el pregón y se hará la tradicional Quema del Espíritu del Lagarto frente al Ayuntamiento, símbolo del carácter crítico y transgresor de estas fiestas.

La celebración continuará con una gran verbena en la plaza del Rosario, con las actuaciones de las orquestas Furia Joven y Leyenda Joven, además de Línea DJ, que pondrán ritmo a la madrugada carnavalera. Como es la tradición, a las 03.30 se repartirá pan caliente con aceite y ajo entre los asistentes, un gesto que rememora el reparto de este manjar en los antiguos bailes de amanecida.

Transporte y seguridad

Para facilitar la asistencia al desfile, la compañía Global reforzará el sábado las líneas de guagua 11 y 22, que conectan Agüimes con Las Palmas de Gran Canaria y Arinaga. Los horarios pueden ser consultados en la página web, aguimes.es/movilidad. También habrá servicios especiales de taxi, con paradas ubicadas en la calle Doctor Joaquín Artiles, frente al Ayuntamiento y, mientras dure el desfile, en la intersección situada entre la calle Honduras y la Avenida Hermanos La Salle.

Además se pondrá en marcha un operativo especial de seguridad en el que participarán medio centenar de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil. La programación del Carnaval de Agüimes al completo está disponible para descarga y consulta en la página web municipal: agüimes.es.