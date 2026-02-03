Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Murgas CarnavalAemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Las fiestas de San Antonio de Padua tendrán como pregonero al párroco Don Roberto Rivero. Una designación que es muestra de su vinculación con el municipio y su labor en el mismo en los seis años que lleva de párroco

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya desde el 4 de octubre de 2019, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua que se celebran el próximo mes de junio. Una designación que pone en valor su vinculación con el municipio y su labor al frente de la comunidad. 

El alcalde, Raúl Afonso, fue el encargado de transmitírselo en la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria, un acto cargado de simbolismo y emoción para todos los presentes y para Don Roberto, especialmente. "Me gustaría agradecer públicamente al párroco por su buen hacer, por ser una persona comprometida que siempre está al lado de su comunidad. Un hombre de paz y de bien al que desde el Ayuntamiento le proponemos ser el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua 2026", señalaba el alcalde, Raúl Afonso. 

Una propuesta sin esperar recibió Don Roberto Rivero para mostrarse visiblemente emocionado. "Es un compromiso para mi sabiendo que esas son unas fechas comprometidas pero no puedo decir que no, volviendo a estar una vez más al lado y al servicio de mi comunidad", apuntó. 

Desde el Ayuntamiento de la Villa de Moya se destaca la figura de Don Roberto Rivero como una persona cercana, comprometida y profundamente implicada en la vida social, cultural y religiosa del municipio, cualidades que lo convierten en una elección significativa para dar inicio a las fiestas de San Antonio de Padua el próximo 29 de mayo.

Noticias relacionadas

El pregón de San Antonio constituye uno de los actos más esperados del programa festivo y marca el comienzo de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad y tradiciones de la Villa de Moya, dándoles el pistoletazo de salida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
  2. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
  3. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  4. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  5. Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»
  6. Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día
  7. Gran Canaria se vuelve verde
  8. Arucas centraliza sus oficinas en un nuevo edificio con una inversión de 11,7 millones

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Detenido un policía local de Mogán por presunta malversación y prevaricación

Detenido un policía local de Mogán por presunta malversación y prevaricación

Kike Pérez presenta, “en modo viejo cascarrabias”, la gira de su nuevo espectáculo ‘HUMOr’

Kike Pérez presenta, “en modo viejo cascarrabias”, la gira de su nuevo espectáculo ‘HUMOr’

Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

Arguineguín contará con 39 nuevas plazas de infantil y renovará las calles del barrio marinero

Una intensa batalla que cambia la vida: Santiago, un paciente de cáncer de amígdalas que superó la enfermedad

Una intensa batalla que cambia la vida: Santiago, un paciente de cáncer de amígdalas que superó la enfermedad

Tejeda celebra este fin de semana los actos centrales de las Fiestas del Almendro en Flor

Tejeda celebra este fin de semana los actos centrales de las Fiestas del Almendro en Flor

Nueva Canarias denuncia «el uso partidista» de la televisión pública de Mogán

Nueva Canarias denuncia «el uso partidista» de la televisión pública de Mogán

Un estudio propone a Gran Canaria un reactor nuclear flotante como los de Rusia en el Ártico para evitar apagones

Un estudio propone a Gran Canaria un reactor nuclear flotante como los de Rusia en el Ártico para evitar apagones
Tracking Pixel Contents