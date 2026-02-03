Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua

Don Roberto Rivero, párroco de la Villa de Moya desde el 4 de octubre de 2019, será el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua que se celebran el próximo mes de junio. Una designación que pone en valor su vinculación con el municipio y su labor al frente de la comunidad.

El alcalde, Raúl Afonso, fue el encargado de transmitírselo en la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria, un acto cargado de simbolismo y emoción para todos los presentes y para Don Roberto, especialmente. "Me gustaría agradecer públicamente al párroco por su buen hacer, por ser una persona comprometida que siempre está al lado de su comunidad. Un hombre de paz y de bien al que desde el Ayuntamiento le proponemos ser el pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua 2026", señalaba el alcalde, Raúl Afonso.

Una propuesta sin esperar recibió Don Roberto Rivero para mostrarse visiblemente emocionado. "Es un compromiso para mi sabiendo que esas son unas fechas comprometidas pero no puedo decir que no, volviendo a estar una vez más al lado y al servicio de mi comunidad", apuntó.

Desde el Ayuntamiento de la Villa de Moya se destaca la figura de Don Roberto Rivero como una persona cercana, comprometida y profundamente implicada en la vida social, cultural y religiosa del municipio, cualidades que lo convierten en una elección significativa para dar inicio a las fiestas de San Antonio de Padua el próximo 29 de mayo.

Noticias relacionadas

El pregón de San Antonio constituye uno de los actos más esperados del programa festivo y marca el comienzo de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad y tradiciones de la Villa de Moya, dándoles el pistoletazo de salida.