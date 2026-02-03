Enorte 2026 reunirá a sectores clave en Gáldar, con apoyo del Gobierno de Canarias

Enorte 2026 toma forma. El Gobierno de Canarias mantiene su apoyo económico a esta cita, considerada como clave para promocionar los productos de la comarca grancanaria. La feria empresaria será en Gáldar, del 27 al 29 de marzo, en los aparcamientos La Quinta.

En la reunión mantenida en la mañana de este martes entre el director general de promoción y diversificación económica del Gobierno de Canarias, Manuel Oliva, la presidenta de la Mancomunidad del Norte y alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario y el primer teniente de alcalde de Gáldar, Julio Mateo, se ha abordado la ayuda económica que el Gobierno de Canarias otorga a la feria Enorte 2026 reunirá a representantes de sectores clave como la gastronomía, el comercio, la artesanía, la tecnología y el turismo, ofreciendo un espacio de promoción para el producto kilómetro cero y la economía de proximidad. Durante los tres días de feria, los visitantes podrán conocer de primera mano la oferta empresarial de la comarca, participar en degustaciones y asistir a talleres y actividades diseñadas para impulsar el em -prendimiento y la dinamización del sector empresarial de cercanía.

24 ediciones y la má antigua

El director general, Manuel Alexis Oliva, “felicitó a la Mancomunidad del Norte por esta feria comarcal, que celebra sus 24 ediciones, confirmando la subvención del Gobierno de Canarias”.

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad, María del Carmen Rosario, “agradeció la ayuda del Gobierno de Canarias en la organización de Enorte, un año mas, destacando que es la feria comarcal más antigua de Canarias y que agrupa al mayor número de municipios”.

Investigación, desarrollo e innovación

Asimismo, el teniente de alcalde Gáldar, Julio Mateo, “invitó al director general a visitar la feria y a conocer las iniciativas empresariales de I+D+i que se desarrollan en el parque científico tecnológico comarcal del Norte”.

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, integrada por los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco, representa a más de 127.000 habitantes. Siendo la entidad supramunicipal más antigua de Canarias y que mayor número de municipios la componen.

La Feria que, en sus 24 ediciones, se ha consolidado gracias al respaldo institucional y empresarial, esta organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Gáldar.

Enorte 2026 aspira a seguir creciendo y consolidándose como un evento clave en la dinamización económica de la isla de Gran Canaria.