Un estudio propone a Gran Canaria un reactor nuclear flotante como los de Rusia en el Ártico para evitar apagones

Un estudio encargado por la Universidad de las Hésperides propone solucionar los problemas de abastecimiento eléctrico de Gran Canaria con un reactor nuclear flotante, como los que Rusia tiene instalados en el Ártico.

En un comunicado, esta universidad privada explica que su Centro Peter Huber ha examinado los problemas de déficit de potencia eléctrica de Gran Canaria, "estimado entre 120 y 140 megavatios (Mw)", que hace que la isla se asome al riesgo real de un cero energético", un apagón general.

"Electricidad las 24 horas del día, los siete días de la semana"

Este estudio, firmado por Manuel Fernández Ordóñez y Daniel Fernández Méndez, defiende que la isla no debería recurrir de nuevo a sistemas dependientes de combustibles fósiles para solventar ese problema, sino apostar por la energía nuclear, "capaz de generar electricidad las 24 horas del día, los siete días de la semana", a diferencia de las energías renovables, no siempre disponibles.

Por eso, critica que el Gobierno canario bajare como solución de emergencia contratar los servicios de una central térmica flotante de 125 Mw, un 'powership' que atracaría en el puerto de La Luz.

"Aunque esta medida puede cubrir el déficit inmediato, al mismo tiempo refuerza la dependencia de hidrocarburos, incrementa las emisiones en entornos urbanos densos y no ofrece una solución estructural a largo plazo", argumentan.

En el Puerto de La Luz

Los autores citan como referente principal de su propuesta la planta rusa Akademik Lomonosov, que opera desde 2020 en el Ártico con dos reactores que generan 70 Mw eléctricos.

"No estamos hablando de una tecnología experimental, sino de una evolución de los reactores de agua ligera que llevan décadas operando de forma segura en buques militares y rompehielos", señalan.

A su juicio, una unidad de este tipo en el Puerto de La Luz actuaría como una "columna vertebral" de estabilidad para la red y facilitaría, "incluso, una mayor integración de energías renovables al aportar la inercia y los servicios auxiliares que hoy solo proveen las centrales térmicas contaminantes".