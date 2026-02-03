Kike Pérez presenta, “en modo viejo cascarrabias”, la gira de su nuevo espectáculo ‘HUMOr’

Kike Pérez (Arrecife, 1985) se pone serio. Su nuevo show, ‘HUMOr’, que estrena este próximo sábado, día 7 de febrero, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, ofrecerá una imagen poco habitual del popular humorista canario “en modo viejo cascarrabias”, como advirtió este mañana en la presentación del nuevo espectáculo de hora y media de duración con el que recorrerá todas las islas hasta finales de este año 2026.

El lanzaroteño, que celebra dos décadas de trayectoria artística sobre los escenarios, adelantó en la presentación que este año coinciden tres circunstancias en su vida que considera destacables: es la primera vez que se retrata con rostro enfadado en un cartel promocional, cumple dos décadas viviendo del escenario y nacerá en mayo su primera hija, a la que pondrá de nombre, como no podía ser de otra manera como conejero de pro, Famara.

El hilo conductor, según explicó a grandes rasgos, se articula alrededor de un gran contenedor de anécdotas y reflexiones, en los que se referirá a los tiempos que vivimos sometidos a las redes sociales, la inmediatez y la mediocridad, de la que se aprovechan los pícaros, todo ello contado, por supuesto, con mucho humor. “Vivimos unos tiempos de humo en el que gana y sacan provecho los que se mueven bien manejando el fuego a base de ‘fakes’ y propagando la desinformación de manera maliciosa”, dijo.

Junto a Pérez, estuvo en la presentación el director general de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el gerente de la productora Multitrack que distribuye el citado espectáculo, Francisco Chinea.

“Sigo reivindicando la realidad y la actualidad con mi humor de terapia colectiva, pero “en modo cascarrabias”, puntualizó el humorista, que arremetió contra “los pícaros de playa en un mundo cada vez más polarizado y fanatizado. Y si vamos a molestar a alguien en este nuevo show que sea a la gente que se lo merece. Esta calentura se ha ido cocinando poco a poco”, admite. “Es una tendencia que va al alza. Lo contemplo en las redes sociales y en la progresiva tendencia de la cultura a depender de las redes sociales. En ese fango de mediocridad son muchos y muchas las que obtienen ganancia contaminándolo todo”, sentenció Pérez.

El cómico, que en alguna ocasión se ha definido como “un aprovechador de buenos momentos” y como “un cómico profesional en continua construcción”, está a punto de estrenar en la Televisión Canaria la serie de ficción ‘El ambulatorio’, que dirige el cineasta, guionista, cantante y productor canario David Sainz (‘Malviviendo’, ‘En fin’) y que protagoniza la actriz madrileña Carmen Ruiz, junto a un nutrido grupo de conocidos actores de las islas.

Pérez reconoció que “cada año es más difícil sorprender y cautivar al público. El humor vive de la sorpresa. Todos estos años he trabajado mis guiones alrededor de un humor blanco, pero con el paso de los años deseo enfangarme en la reivindicación, porque no es bueno que siempre ganen los malos. Puede que sea un salto al vacío y es un reto posicionarte cuando siempre has hecho humor de entretenimiento. Percibo que soy más responsable en mi discurso y esa madurez es posible que te acerque a otro tipo de público. Me he quitado filtros de arriba y mi comedia tiende hacia la reflexión. Me he acostumbrado a vivir con los silencios”, agregó el humorista.

Tras este estreno en el municipio grancanario de Arucas, Kike Pérez emprenderá una intensa gira que lo llevará durante el año 2026 por la mayoría de los teatros de Canarias, presentando este nuevo espectáculo.

Fechas cerradas de la gira

Las fechas que, de momento, ofrecen en sus respectivas programaciones este año los teatros canarios del show del conejero son, además del de Arucas, las siguientes: el día 28 de febrero en el Teatro de El Sauzal; durante el mes de marzo, el Auditorio Juan Carlos I de Arafo el día 21 y el Teatro Municipal de Tías el día 22 (con dos funciones previstas). En abril Pérez visitará el Centro Cultural Guaires de Gáldar el día 10 y el Centro Cultural de Maspalomas el día 11, el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura el día 17, el Teatro Leal de La Laguna el día 18 y el Auditorio Infanta Leonor de Arona el día 24. En mayo ‘HUMOr’ podrá disfrutarse en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria el día 29 y en el mes de junio en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde el día 6 y en el Auditorio de Teror el día 18. En julio actuará en el Teatro Unión Tejina el día 11, para luego en octubre hacerlo en el CICCA el día 17 y en noviembre en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio el día 13, así como en diciembre regresar al Teatro leal de La Laguna el día 4 y al Auditorio Alfredo Kraus el día 13.

La gira del espectáculo ‘HUMOr’ cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y de Cicar, estando producida por Multitrack, empresa que lleva más de treinta años de trayectoria profesional impulsando propuestas artísticas en el ámbito de la cultura de las islas, y que en 2024 fue reconocida con un galardón en la sexta edición de los Premios Canarios de la Música.

Además, Kike Pérez avanzó en la presentación de ‘HUMOr’ que está trabajando junto a su amigo, el humorista actor, guionista y director melillense, Goyo Jiménez, en un nuevo proyecto que es posible que sea una realidad a finales de este año 2026. Precisamente, la semana entrante se reunirá con él en la isla natal del canario para empezar a trabajar en la citada propuesta.