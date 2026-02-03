Nueva Canarias denuncia «el uso partidista» de la televisión pública de Mogán

Nueva Canarias–Bloque Canarista presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en la que «exige el funcionamiento democrático, plural e independiente de la radio televisión pública municipal, actualmente secuestrada por el control político del grupo de gobierno», según denunció el portavoz municipal de NC-BC, Juanma Gabella, y que fue rechazada por el grupo de Gobierno.

El partido anuncia que acudirá al Diputado del Común, y a todas las instancias administrativas e institucionales necesarias, «porque la televisión pública no es de Onalia Bueno, es de la ciudadanía».

Los medios públicos «no son propiedad del gobierno de turno»

Gabella señaló que la televisión pública de Mogán «excluye de forma sistemática a los partidos de la oposición, impidiendo su participación en los espacios de debate», lo que supone «una vulneración grave del pluralismo democrático y del derecho de la ciudadanía a recibir información plural».

En un comunicado, el portavoz de Nueva Canarias recordó que los medios públicos «no son propiedad del gobierno de turno, sino un servicio esencial financiado con el dinero de todos los vecinos y vecinas de Mogán«, y advirtió de que «su uso partidista contraviene la Constitución, la Ley General de Comunicación Audiovisual, la legislación canaria y el nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios».

Garantizar el acceso de todos los grupos políticos con representación municipal

La moción presentada por NC reclama, entre otras medidas, garantizar el acceso de todos los grupos políticos con representación municipal a la programación informativa, aprobar un reglamento interno que asegure la neutralidad y el pluralismo, y someter la gestión del canal al control democrático del Pleno, tal y como establece la normativa vigente.

«Una televisión pública que solo muestra una voz no es un servicio público, es propaganda institucional», afirmó Gabella, quien subrayó que «sin pluralismo no hay democracia».

«El gobierno municipal no cree en el pluralismo»

Ante el rechazo de Juntos por Mogán a la moción, Nueva Canarias expresa en el comunicado que «con su voto en contra, el grupo de gobierno de Onalia Bueno ha decidido mantener un modelo de control autoritario del medio público, basado en la exclusión de la oposición y en el uso partidista de un canal financiado con dinero público».

Gabella afirmó que «hoy el gobierno municipal ha dejado claro que no cree en el pluralismo ni en la neutralidad institucional, y que prefiere seguir utilizando la televisión pública como herramienta de propaganda».

«Supone un incumplimiento de la Constitución»

Desde Nueva Canarias insiste que esta negativa «supone un incumplimiento de la Constitución, de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de la normativa canaria y del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios».

«Rechazar esta moción no es un gesto político neutro: es una decisión consciente de perpetuar el control informativo que debilita la calidad democrática en Mogán», señaló Gabella.