¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, martes 3 de febrero, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO de la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con un precio de 1,166€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,895€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,895€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,895€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,895€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy martes 3 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 0,895€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,895€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Carretera GC-800 km S/N. En Telde, Calle Alegría 2, la estación de servicio OCÉANO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,166€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde sale a 0,895€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,895€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,059€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,219€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 3 de febrero, está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,069€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,085€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,105€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,279€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,285€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 3 de febrero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,105€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,145€ el litro en la estación PCAN GIL.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 3 de febrero está en la estación de servicio PLENERGY a 0,895€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,895€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,159€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 0,895€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,895€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,974€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,166€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 3 de febrero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [03/02/2026 8:08:14]