Santa Brígida
Santa Brígida

¿Quieres conocer La Batalla del Batán? Santa Brígida lanza una yincana para que conozcas su historia a través de tu móvil

Imagen del inicio de la gymkana de La Batalla del Batán en un teléfono móvil.

Imagen del inicio de la gymkana de La Batalla del Batán en un teléfono móvil. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Encontrar un símbolo oculto en un escudo de piedra, descifrar el significado de una placa o descubrir qué hecho histórico conmemora una fachada son algunos de los retos que propone La Batalla del Batán, la nueva yincana digital que el Ayuntamiento de Santa Brígida pone en marcha para acercar a residentes y visitantes la historia y el patrimonio del municipio de una forma didáctica y entretenida.

La yincana digital turística presenta 12 enigmas que se resuelven desde el móvil. Es gratuita, a través de un enlace y no requiere descargar aplicaciones. Cada enigma se desbloquea al llegar al punto indicado y ofrece pistas que invitan a observar con atención el entorno. Cada prueba está vinculada a hechos, personajes o lugares emblemáticos de Santa Brígida y, a medida que se avanza, el juego guía al participante por el casco histórico.

El recorrido, de unos 1,1 kilómetros, está organizado en etapas temáticas: la historia de la Batalla del Batán, personajes relevantes del pasado satauteño, la arquitectura tradicional, las tradiciones y oficios locales, las leyendas y mitos populares, así como los paisajes que definen el territorio, mientras se superan preguntas y retos interactivos.

Entramado histórico

Impulsada por la Concejalía de Turismo que dirige Carmen Juez, esta propuesta lúdico-turística está pensada para todos los públicos y combina turismo, aprendizaje y entretenimiento, integrando el recorrido con el descubrimiento de su historia y su patrimonio a través del juego.

La experiencia discurre por el entramado histórico de la villa, partiendo de la Oficina de Turismo (tras escanea el QR), conectando plazas, la iglesia, casas señoriales y espacios culturales. Es un itinerario autoguiado de aproximadamente una hora, en el que se deberá resolver acertijos relacionados con lugares, elementos arquitectónicos y episodios de la historia local.

Dinámica

La dinámica está diseñada para facilitar la participación de personas de todas las edades, convirtiéndose en una experiencia ideal para familias, grupos, centros educativos y visitantes individuales. El objetivo, según explica Carmen Juez, es «fomentar el turismo activo y que los más jóvenes conozcan Santa Brígida de una manera diferente, mientras se divierten y disfrutan de un paseo», apostando además por «activar el turismo familiar, promoviendo que la actividad se realice en familia, desde los más pequeños hasta abuelos y padres».

La edil ha señalado asimismo que esta gymkana, ya en marcha, no tiene fecha de finalización. Para facilitar el acceso, se instalarán códigos QR de uso inmediato no solo en la Oficina de Turismo, sino también en distintos espacios municipales, hoteles, centros de estudio y otros puntos estratégicos del municipio.

La gymkana, que toma su nombre de uno de los episodios históricos más significativos de Santa Brígida, la defensa de la población frente a las incursiones neerlandesas en 1599, acercará al participante tanto a los hechos históricos como a los relatos que han forjado el carácter de la Villa a lo largo de los siglos.

TEMAS

