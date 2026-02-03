Cien vehículos de alquiler ocupan aparcamientos públicos sin permiso en San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana empezará a multar este mes a las empresas de alquiler de coches que usen plazas de aparcamientos públicos para estacionar los vehículos de sus empresas en la calle. El Consistorio detectó el uso indebido de hasta cien estacionamientos en la vía pública por parte de una decena de compañías de rent a car tras las quejas de vecinos de las zonas turísticas, especialmente en Playa del Inglés y San Agustín, y lanzó una campaña informativa para recordar la obligatoriedad de contar con garajes privados para la flota antes de proceder con las sanciones, que van de los 100 a los 400 euros por coche y pueden conllevar la paralización de la actividad en caso de reincidencia.

La falta de aparcamientos en las zonas turísticas es un problema de hace años que ha empeorado en los últimos meses, con la ocupación en algunos momentos de hasta cien plazas por coches de empresas privadas que dejan sin capacidad de estacionamiento a residentes y visitantes sin que paguen por ello.

La ordenanza municipal que regula el transporte público de viajeros, publicada en noviembre de 2012, menciona específicamente en los apartados dedicados a la actividad de alquiler de vehículos sin conductor la obligatoriedad de contar con garajes con capacidad suficiente para toda la flota, que han de estar dedicados exclusivamente a esta actividad. Por ello, la concejalía de Seguridad, Emergencias, Movilidad Urbana y Transportes, dirigida por el concejal José Carlos Álamo Ojeda, lanzó una campaña informativa a lo largo de los últimos meses de 2025 y principios de 2026 para advertir a través de una carta a las diez compañías de alquiler de coches identificadas del deber de cumplir la ordenanza municipal.

Las sanciones van desde los 100 hasta los 400 euros y pueden conllevar la paralización de la actividad empresarial

Sanciones de hasta 400 euros y paralización de la actividad

La misiva dirigida a las empresas recuerda a los titulares de la actividad, con base en el Artículo 54 de la ordenanza, que deben cumplir de forma estricta estos requisitos. El texto es claro al señalar que «está expresamente prohibida la pernoctación de estos vehículos en la vía pública, salvo aquellos que se encuentren efectivamente alquilados en el momento de estacionarse».

Este tipo de incumplimientos está tipificado como una infracción leve según el artículo 72.10.b de la ordenanza, por lo que las empresas reincidentes se enfrentan a multas de entre 100 y 400 euros e incluso la paralización de la actividad si el Ayuntamiento constata que no se cumplen requisitos como contar con un garaje propio. En este caso, el municipio comunicaría la circunstancia al Cabildo de Gran Canaria para que dicte una resolución que ordene la prohibición hasta que se subsane la falta. La cuantía exacta se graduará al tener en cuenta factores como la repercusión social, la intencionalidad, el beneficio obtenido y la reincidencia.

Acciones de control antes de multar

Antes de llegar a este punto, el Ayuntamiento ha realizado acciones de control a lo largo de 2025 en colaboración con la Policía Local para asegurar el cumplimiento de la normativa. Las inspecciones tenían como objetivo mejorar la disponibilidad de aparcamientos y promover un uso ordenado de los espacios públicos, en respuesta a las quejas recibidas por el uso indebido de estos vehículos en la vía pública. En las cartas remitidas a las empresas de coches de alquiler, el Ayuntamiento les reclama «ajustarse a estas disposiciones para evitar así posibles sanciones y contribuir a un entorno ordenado y seguro en nuestro municipio».

Playa del Inglés y San Agustín son las zonas más afectadas por el bloqueo de plazas de aparcamientos

El problema de la alta demanda de aparcamientos

San Bartolomé de Tirajana es uno de los principales destinos turísticos de Gran Canaria y concentra una parte significativa de la oferta hotelera y extrahotelera de la isla. Cada año recibe millones de turistas que han convertido el alquiler de vehículos en una actividad económica fundamental para la zona, con decenas de empresas operando en el territorio.

La alta movilidad de muchos de los visitantes, que utilizan vehículos de alquiler para desplazarse por la isla y visitar sus diferentes atractivos, ha generado un ecosistema empresarial donde las compañías de rent a car tienen una presencia muy visible en las zonas de mayor concentración turística. Sin embargo, la falta de infraestructuras adecuadas para almacenar estas flotas ha derivado en el uso indebido del espacio público.

El problema se agrava en temporada alta, cuando la demanda de plazas de aparcamiento es mayor tanto para residentes como para turistas. La ocupación permanente de espacios públicos por vehículos de empresas privadas reduce aún más la disponibilidad de estacionamiento y genera tensiones y quejas vecinales que obligaron al Consistorio a tomar medidas.