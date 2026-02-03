Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tejeda

Tejeda celebra este fin de semana los actos centrales de las Fiestas del Almendro en Flor

La 53ª edición de esta cita de Interés Turístico Nacional culmina el 8 de febrero con música, gastronomía, artesanía y actividades tradicionales en pleno corazón de la cumbre grancanaria.

Imagen de familia alrededor del mazapán de Tejeda

Imagen de familia alrededor del mazapán de Tejeda / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Tejeda se prepara para vivir el próximo fin de semana los actos centrales de la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural de Gran Canaria, que se desarrollan desde el pasado 31 de enero y culminarán el 8 de febrero. Organizadas por el Ayuntamiento de Tejeda, cuentan con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través de sus consejerías de Presidencia, Turismo y la Fedac.

Las fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, celebran la floración del almendro entre enero y febrero, un fenómeno natural que marca el final del invierno y simboliza el renacer de la vida en la cumbre grancanaria. Se trata de una tradición profundamente arraigada en la identidad del municipio y de la Isla, vinculada a la memoria colectiva, la cultura popular y el respeto por los ciclos de la naturaleza.

Durante la presentación del programa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó el valor histórico, cultural y simbólico de estas fiestas, recordando que el almendro fue durante siglos un elemento clave en la economía agrícola de Tejeda. En este sentido, destacó que la celebración supone también un homenaje a los agricultores, a la vida rural y a una forma de vivir ligada a la autosuficiencia y al cuidado de la tierra.

Unas fiestas con origen en 1970

Morales señaló que quienes visiten el municipio durante estos días podrán disfrutar de paisajes únicos, música popular, artesanía y gastronomía tradicional, elementos que refuerzan el sentimiento de pertenencia y orgullo por las tradiciones de Gran Canaria. Asimismo, destacó el impacto positivo de las fiestas en la diversificación económica de la Isla, al convertirse en un reclamo turístico y cultural que dinamiza la economía local sin perder la esencia del municipio, situado en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera y del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Antonio Morales corta el primer trozo del mazapám

Antonio Morales corta el primer trozo del mazapám / LP/DLP

Por su parte, el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, resaltó que Tejeda representa “esa otra Gran Canaria menos conocida”, que complementa la oferta turística tradicional de sol y playa. Enmarcó estas fiestas dentro del modelo de Isla multiproducto impulsado desde el Plan Estratégico de Turismo, que ha permitido incrementar de forma notable la facturación turística en los municipios no turísticos entre 2019 y 2024.

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, recordó que las Fiestas del Almendro en Flor nacieron en 1970 y se han consolidado como uno de los eventos más tradicionales de Gran Canaria. Explicó que los actos principales se celebrarán el sábado, con el Día del Turista, y el domingo, jornada central del calendario festivo. El pregón correrá a cargo del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria Día, mientras que el Almendro de Plata será otorgado al chef Borja Marrero Vázquez, por su proyección internacional y su vinculación con el municipio.

Al almendro en guagua

Perera invitó además a la ciudadanía a acudir a Tejeda utilizando el transporte público, destacando el refuerzo del servicio de guaguas durante el fin de semana festivo.

La concejala de Cultura y Festejos, Verónica Espino, detalló el programa de esta edición, que coincide con el décimo aniversario del Día del Turista. Entre las novedades, destacó la Muestra de Oficios Tradicionales, que se celebrará en la plaza del nuevo aparcamiento y permitirá a pequeños y mayores participar en actividades como el ordeño o la elaboración de queso. No faltarán tampoco la gastronomía típica, la artesanía, la música canaria y la participación de las asociaciones locales, que darán, un año más, color y calor a esta celebración emblemática.

