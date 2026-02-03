El valle de almendros que florece de blanco y rosa en Gran Canaria

El almendro florece de blanco y rosa en la Cumbre grancanaria tras una recibir un prolongado frío y un 'manguerazo' este invierno de casi 500 litros por metro cuadrado desde las primeras lluvias de octubre. Tejeda se prepara para celebrar este fin de semana sus Fiestas del Almendro en Flor, con un paisaje natural de castaños en plena floración y un verde intenso de hierbas silvestres. Los productores aseguran que se están sentando las bases para que en unos años el valle del municipio pueda ser un atractivo turístico que pueda equipararse al Jerte, un pueblo extremeño que ha alcanzado una gran popularidad gracias al color de sus más de dos millones de cerezos en primavera.

Una primera impresión de camino al pueblo parece mostrar que todavía los almendros están 'pelados'. En el mejor de los casos, parecería que están a media flor, como la variedad del queso de Guía. Pero nada más lejos de la realidad. Tejeda no ha perdido su tradicional estampa para esta época del año, en la que sus árboles muestran la belleza natural en su plenitud. Y lo hace ya en los prolegómenos de una de sus grandes celebraciones.

Ruta del almendro en flor de Tejeda | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

El barranco continúa llevando un buen caudal de agua

La imagen de los árboles florecidos frente al Bentayga y el Fraile viene acompañada del sonido de la corriente permanente de agua que discurre por lugares como el Barranco de Tejeda, que parece más un río que un cauce tradicional. Pero también el verdor intenso de las hierbas que brotan de forma natural gracias a los muchos baldes de agua recibidos desde octubre.

Uno de los almendros en su plenitud. / José Carlos Guerra

El vicepresidente de la Asociación Almendra de Gran Canaria, José Juan López, señala que existen árboles que están "aletargados" y que esto se nota por zonas según el sol que hayan recibido, como también han sufrido en estos años de sequía la plaga del barrenillo, un bicho que ataca a árboles gracias a las condiciones de debilidad del almendro por la larga sequía.

"Ahora se ha activado el botón floral con la lluvia y el frío" José Juan López — Vicepresidente de la Asociación Almendra de Gran Canaria

Pero el panorama ha cambiado. Y anuncia que estamos ante un año que puede ser histórico en producción. Después de casi un lustro seco, han recibido en el interior de la isla unos 500 litros por metro cuadrado. "Ahora se ha activado el botón floral", destaca el productor, ante la abundancia de precipitaciones asociadas a temperaturas que han bajado de cero grados.

Siete mil almendros

Un buen año suele dejar una tonelada de almendras. La previsión es que se pueda duplicar o triplicar esta producción, lo que sería un año récord. Pero para eso habrá que esperar a principios de septiembre, cuando llegue su recolección anual.

La Cumbre reúne unos 7.000 almendros "de alta producción", pero se quiere seguir plantando más árboles, aprovechando la 'oferta' de suelo agrícola disponible. Y el propósito es seguir ampliando las plantaciones, ya sean salvajes o para la recogida.

Muchos turistas llenan sus calles y sus senderos en estas semanas

Tejeda muestra con orgullo su reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos de España por su entorno natural y sus simbólicos roques del Nublo y Bentayga, que llena en estas semanas los alojamientos vacacionales en rincones como La Culata, con clientes llegados en avión desde Noruega o Alemania, y que encuentran en sus paisajes y sus rutas para realizar senderismo un buen atractivo. Pero también que encuentran un atractivo añadido en los florecidos almendros de sus rincones, según un lugareño que vive de la hostelería y el alquiler de casas.

Muchos de los turistas pasean por sus calles, a otros se les ve en bicicleta y también en las laderas de las montañas pateando, y abundan los coches alquiler. Es una estampa que sobresale en unos pagos casi desiertos en medio de una de las semanas grandes para Tejeda.

Almendros en la ladera de la montaña, en Tejeda. / José Carlos Guerra

Los productores de almendro miran más lejos en el tiempo con estos nuevos atractivos, y han puesto sus ojos también en convertir el valle de los almendros en flor. Y aquí han visto una oportunidad para seguir plantando con el apoyo del denominado céntimo forestal aprobado por el Cabildo.

Fincas abandonadas para cultivar

"Hay muchas fincas abandonadas, solo hay que verlo, y esto puede ser una oportunidad para hacer algo parecido el valle del Jerte, que se ha convertido en un atractivo turístico todos los años", según José Juan López. Hasta ahora chocaban con la falta de agua, pero cree que existen iniciativas que permitirán contar con reservas suficientes en los próximos años, gracias a una serie de proyectos que están en marcha para el abastecimiento.

El vicepresidente del colectivo destaca que la explotación de la almendra puede generar mucho más empleo, riqueza y un paisaje especial, que puede convertir al interior de la Isla en un reclamo para quienes buscan nuevas experiencias. Y el color blanco y rosa del almendro en flor, sin dejar de lado el manto verde que cubre la Cumbre, puede ser una llamada turística.

Mientras tanto, el casco del pueblo se prepara para recibir este fin de semana a miles de personas, colocando ya sus puestos en la calle principal y dejando lista toda la infraestructura necesaria para este evento de las Fiestas del Almendro en Flor, que nació en 1970 y que cumple su 53ª edición.

La celebración que se ha consolidado con la visita de miles de personas cada año fue promovida por los jóvenes de la localidad con el nombre de PUM 70, bajo el que se escondía un doble sentido. Por un lado, canalizar las inquietudes en forma de actos lúdicos, que pudieran llegar a toda la población de Tejeda y con el sello de este grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar. Y, por otro, y dada la época del año en que se celebró, a principios de febrero, conmemorar la floración de los almendros, que tiñen de blanco y rosa las laderas del pueblo.

El éxito fue tal, que un año después, en 1971, tomó el nombre por el que se conoce hoy en día, y al que se sumó el ayuntamiento. Desde entonces solo se suspendió en tres ocasiones. En 1982 por falta de dineero, en 2018 por unas fuertes lluvias y nevadas, y en 2021, por la pandemia del covid.

La Fiesta del Almendro en Flor ha sido considerada la primera fiesta pagana constituida como tal en la isla de Gran Canaria y una de las primeras en Canarias. Y ahora es una de las más multitudinarias del interior.