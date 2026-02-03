Valleseco resuelve una demanda vecinal histórica con obras de saneamiento y accesibilidad en Las Cuevas

El Ayuntamiento de Valleseco finaliza las obras de saneamiento y mejora de accesibilidad en el diseminado de Las Cuevas, una actuación clave para la mejora de los servicios básicos y la movilidad en este núcleo rural del municipio, que ha contado con una inversión total de 41.611,07 euros. La intervención ha permitido resolver una demanda vecinal histórica y mejorar de forma notable las condiciones de acceso, seguridad vial y saneamiento, beneficiando directamente a unas 30 viviendas, muchas de ellas habitadas por personas mayores.

Mejora de la accesibilidad y la seguridad

La obra ha consistido en el acondicionamiento de unos 80 metros lineales del camino existente, con un ancho aproximado de 3,50 metros, que conecta el diseminado de Las Cuevas con la carretera GC-21. En su estado anterior, este vial resultaba intransitable en épocas de lluvias y temporales, dificultando incluso el acceso de vehículos de emergencia.

Los trabajos han incluido la compactación del firme, la consolidación de la vía con zahorra artificial, la ejecución de muros de mampostería, la instalación de vallados de seguridad y la creación de una zona de fondo de saco y giro de vehículos, permitiendo ahora una circulación segura y funcional hasta la parte alta del diseminado.

La vía tras su arreglo. / LP / DLP

Gracias a esta actuación, hoy es posible acceder con vehículos normales hasta las viviendas, facilitando el transporte diario, el acceso a servicios básicos y la atención en situaciones de emergencia.

Ejecución de la red de saneamiento

De forma complementaria, el proyecto ha permitido la ejecución de la red secundaria de saneamiento, con aproximadamente 70 metros lineales de canalización, mediante tubería de PVC de 110 mm, así como la instalación de arquetas de registro de 40 x 40 centímetros, posibilitando la conexión de las viviendas a la red municipal de saneamiento y reduciendo el uso de fosas sépticas.

Esta mejora supone un avance significativo en materia de salubridad, sostenibilidad ambiental y calidad de vida para las vecinas y vecinos del diseminado.

Colaboración vecinal y obra por fases

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, destacó que esta actuación “responde a una reivindicación vecinal de hace muchos años, especialmente en lo que respecta a la carretera de acceso a Las Cuevas”, subrayando además la importancia de la colaboración ciudadana.

“Queremos agradecer expresamente a la población de la zona que cedieron parte de sus terrenos para hacer posible esta obra. Gracias a esa colaboración, hoy las viviendas de la parte alta cuentan con un acceso preparado desde la carretera del Cabildo”, señaló Rodríguez.

A su vez, explicó que esta intervención constituye la primera fase de un proyecto de mayor alcance, avanzando que el Ayuntamiento continuará trabajando para completar una segunda fase en próximos ejercicios, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras del diseminado.

Financiación de tres Administraciones

La obra ha sido financiada a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), dentro del marco 2023–2027, con fondos procedentes del Gobierno de Canarias, canalizados a través del Cabildo de Gran Canaria, y con la correspondiente aportación del Ayuntamiento de Valleseco, que asume el 50% de la financiación.

Por último, el alcalde recordó que estos fondos están destinados principalmente a peticiones vecinales, como actuaciones de saneamiento, carreteras, ensanchamientos, mantenimiento de infraestructuras y renovación de instalaciones básicas, contribuyendo al equilibrio territorial y a la mejora de los núcleos rurales.

Con la finalización de esta obra, el Ayuntamiento de Valleseco reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos, la accesibilidad universal y la atención a los barrios y diseminados del municipio, avanzando hacia un entorno más seguro, accesible y digno para toda la ciudadanía.