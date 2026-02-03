Los vecinos de Fataga quieren un internet más rápido

La Asociación de Vecinos Arteara de Fataga reclama a las autoridades competentes que adopten «medidas reales y urgentes» para mejorar la conexión a internet del pueblo, una situación que llevan denunciando al menos desde 2020. Por aquel entonces, las velocidades de conexión no alcanzaba ni un megabite de velocidad, escenario que hoy se mantiene de manera similar, según denuncian los vecinos en un comunicado.

En el mismo, la Asociación de Vecinos pide una conexión a internet «digna, estable y de calidad» y señala los problemas que conlleva la debilidad de la señal como mantener una videollamada, teletrabajar con normalidad, descargar material educativo o acceder a servicios digitales básicos.

Problemas para estudiantes, negocios y mayores

Por ello, remarcan la desigualdad en colectivos como estudiantes, personas que teletrabajan o gestionan actividades económicas y vecinos mayores o con movilidad reducida que dependen de servicios digitales para gestiones básicas.

En este sentido, los vecinos de Fataga hacen mención a la estrategia de la Década Digital y la 'Gigabit Society' de la Unión Europea, que marcaban como objetivos el acceso garantizado a internet de alta velocidad antes de 2025 y conectividad gigabit para todos los hogares en 2030, con la intención de evitar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales.

«Tener acceso a internet de calidad hoy es tan esencial como tener agua, luz o carreteras en buen estado»

El comunicado concluye con la reivindicación de que «tener acceso a internet de calidad hoy es tan esencial como tener agua, luz o carreteras en buen estado y que sin conexión no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro educativo justo y no hay desarrollo económico real».