Verseadores y artistas internacionales se dan cita en 'Verseando por la Solidaridad'

La tradición, la poesía, la música y el compromiso social se confabularán de nuevo este jueves para tocar la sensibilidad de la sociedad grancanaria a través de los instrumentos, las voces y el talento de las y los verseadores que protagonizarán una nueva edición de 'Verseando por la Solidaridad', un encuentro de artistas organizado por la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, tutelada por Carmelo Ramírez.

Y será el mismo Carmelo Ramírez el responsable de presentar este evento, en el que, un año más, las y los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar del arte y el buen hacer de verseadores y verseadoras de reconocido prestigio, como el grancanario Yeray Rodríguez, una persona comprometida con la cultura de la solidaridad que volverá a conducir el acto, y al que acompañarán las y los también isleños Sonia Pérez, Adriana Medina, Tania Cantallops, Dunia Candelaria y Juan Carlos Álamo, que darán muestra de su dinámica y extraordinaria improvisación, según informa la institución insulaar.

Payadora argentina y trovadores

Junto a ellos, se subirán al escenario la payadora argentina Marta Suint, destacada repentista argentina de fama internacional, figura fundamental en el canto improvisado rioplatense y precursora femenina en este arte; el payador uruguayo José Curbelo, nieto de lanzaroteños, que ha paseado las artes payadoriles por los más importantes eventos latinoamericanos, y los portorriqueños Roberto Silva, Carlos Martínez y Christian Nieves, trovadores que deleitarán a las y a los asistentes con su canto de décimas.

Así, el encuentro de este elenco de artistas que ponen en valor la cultura oral tradicional y evidencian la riqueza de la poesía improvisada tendrá lugar en el Patio de la sede institucional del Cabildo de Gran Canaria, sita en la calle Pérez Galdós, 40, a partir de las 19:30 horas, en un acto que vuelve a formar parte del calendario de actividades de información, concienciación y sensibilización que está desarrollando la consejería de Solidaridad Internacional del Gobierno insular, a través de su programa 'Gran Canaria Solidaria'.

Noticias relacionadas

Todas aquellas personas que deseen asistir al evento pueden reservar su plaza en el correo ipenateo@grancanaria.com en el que se atenderán las solicitudes por orden de llegada, hasta completar el aforo.