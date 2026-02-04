Alberto Pérez, empresa ARI-Scoobic: "Con los vehículos eléctricos para los centros urbanos nos estamos adelantando al futuro"

El grupo empresarial canario ARI, dedicado a la automoción, presenta en esta feria esta serie de vehículos para empresas en la aplicación de rutas 'Última Milla'

Así es. Presentamos en esta Feria de la Innovación Logística de Canarias vehículos de reparto, inicialmente pensados para el trayecto de última milla. Todos son eléctricos y nos ha sorprendido mucho porque también hemos comenzado a vender a hoteles o a la restauración. Inicialmente estaban pensados para empresas de logística, mensajería y reparto, pero la verdad que tanto restaurantes como hoteles lo tienen para labores internas, el cambio de ropa o llevar comida a domicilio, incluso nos lo ha pedido un fontanero, el cliente más insospechado también es cliente potencial para Scoobic.

Ofrecen es su stand varios modelos.

Sí, tenemos vehículos de tres y cuatro ruedas y con una autonomía bastante razonable. Las motos tienen 100 kilómetros y el camión casi 200. Además, son de fabricación española y se hacen en Sevilla. También se pueden transformar las cajas con frío activo, frío pasivo, cajas abiertas y están teniendo bastante éxito. Se cargan superrápido, como un móvil, en menos de dos horas y en un enchufe normal y tienen una autonomía bastante real. Han despertado bastante interés en la isla.

¿Cómo explica ese concepto de 'última milla' que se usa cada vez más?

Bueno, con la agenda 2030 el acceso al centro de la ciudad se va a empezar a limitar poco a poco para los coches de combustión, lo que obliga a todas las empresas de reparto a usar vehículos eléctricos que no contaminen para hacer su trabajo. La prueba de piloto en Gran Canaria será en Alcavaneras y Puerto, luego continuará por Mesa y López y Guanarteme. Solo se va a poder permitir a empresas profesionales entrar con vehículos eléctricos, y al final nos estamos adelantando un poco al futuro. Muchos clientes eran un poco reacios al cambio a un vehículo eléctrico por las dudas de la carga o el peso, pero una vez que lo prueban lo ven como un cambio muy positivo. Al final estás haciendo algo importante para el cambio en la isla, de las islas, la sostenibilidad.

Las ciudades y los centros urbanos tienden a la peatonalización, por lo que estos vehículos tendrán más presencia y protagonismo.

Correcto. Ahora estamos negociando con una cadena de alimentación muy importante de la isla para una compra grande, concretamente para las motos de tres ruedas. Las quieren para el reparto a domicilio. Se han quedado encantados con las pruebas que han hecho porque la puedes aparcar con facilidad. Te la llevas hasta la puerta del cliente, pues al final eso reduce las bajas laborales, el absentismo. A esto hay que añadir el retorno publicitario que te da y que nos lo han comentado muchos clientes, que los vinilan con el nombre y logo de la empresa y el mismo vehículo se convierte en valla andante que todo mundo lo mira porque no es un coche, sino vehículos que siempre llama la atención de la gente. En Canarias están teniendo muy buena aceptación.

¿Qué opinión tiene de esta primera edición de FILCA?

Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente. Lo veo muy dirigido al ámbito profesional y está todo muy bien organizado. Los filtros de acceso también son importantes para tener realmente clientes o contactos potenciales. En nuestro caso sé que vamos a tener en esta feria de logística un impacto brutal.