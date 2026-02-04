La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más

Nueve túneles, dos viaductos y 8,5 kilómetros de carretera por la que se podrá circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, dentro del Parque Natural de Tamadaba. La nueva autovía entre Agaete y El Risco estará operativa en un 80% durante el verano del año que viene, mientras que en su totalidad habrá que esperar hasta la segunda mitad de 2028. De momento, las constructoras han empezado a poner las bases para levantar las estructuras de los dos grandes hitos, los viaductos de La Palma y El Risco, mientras se encuentran con problemas para cubrir la plantilla por falta de mano de obra. La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias calcula que harían falta unos 50 obreros especializados más para atender la actual demanda, lo que supondría aumentar la mitad la plantilla actual.

"Es una de las actuaciones viarias más complejas jamás ejecutadas en Canarias, tanto por su complejidad técnica como por su impacto directo en la seguridad y la conectividad del noroeste de Gran Canaria". Obras Públicas mostró este miércoles el estado de ejecución de esta segunda fase de la carretera Agaete-La Aldea.

Una rotonda de entrada con escultura y picón

El recorrido de esta carretera parte desde una gran rotonda para salir del pueblo de Agaete, por encima del ingenio azucarero de Las Candelarias. En este lugar se estudia la colocación de una escultura de diseño con acero corten, que pretende ser un simbolismo de la necrópolis aborigen del Maipés en el que se usarán piedras y picón. A partir de ahí la carretera discurrirá en una calzada con un carril en cada sentido de la circulación, con medianas de metro y medio, y aceras de entre 0,75 y un metro de ancho.

El tramo en su conjunto cuenta con siete túneles en construcción (los otros dos de Faneque ya están operativos) y dos viaductos.

Rosana Melián, José Luis Pérez y Pablo Rodríguz, con las obras del viaducto de La Palma al fondo. / ANDRES CRUZ

El conductor se encontrará en el recorrido hacia La Aldea el denominado túnel 10 saliendo desde Agaete, con una longitud de 594 metros en un único túnel, aunque de forma paralela habrá otro de menores dimensiones de seguridad para la evacuación de personas.

Tras un pequeño tramo de circulación al aire libre se accede al llamado túnel nueve de 247 metros (el más corto). Y tras sucesivas salidas surgen los denominados túneles 8 y 7, con unos 400 metros cada uno de ellos. Se pasa por el barranco de Guayedra, con su playa en el horizonte costero.

Se están colocando los 96 micropilotes de 250 milímetros de diámetro del pilar del puente de La Palma

El siguiente hito será el llamado túnel seis, que es el más largo con 846 metros de longitud, que cuenta con otra galería de evacuación, y antes del acceso con un depósito de agua para atender posibles situaciones de emergencia y otro para vertidos contaminantes.

Interior de uno de los túneles, recubierto para evitar las filtraciones. / ANDRES CRUZ

La carretera entra en una de sus grandes estructuras, el viaducto de La Palma, con 110 metros de altura, 28 metros de altura y una única plataforma viaria. Esta infraestructura se incorporó tras la aprobación del proyecto original para evitar rellenos de tierra que causaran un mayor impacto ambiental en un espacio protegido. Se trata de un puente diáfano que sortea el cauce del barranco. En estos momentos se están terminando de colocar los 96 micropilotes de 250 milímetros de diámetro que servirán de base al pilar único central, sobre el que se irán construyendo la calzada hacia ambos lados. Además, se está trabajando en los dos 'estribos' laterales.

El túnel de El Risco tendrá tres carril por la pendiente del 4% para vehículos lentos

El viaducto de La Palma cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y se prevé que abra al tráfico antes del verano de 2027, lo que supone con sus túneles el 80% del total.

El túnel 5 cuenta con 413 metros de longitud. Al salir del túnel del viaducto de La Palma se amplía a cuatro carriles operativos (dos en cada sentido), que conducen al puente del Risco. Antes, en la actual conexión hacia el pueblo de El Risco, habrá una gran rotonda con distintos enlaces de este barrio, tras salir del túnel 4 operativo.

Los trabajadores, realizando los micropilotes del viaducto de La Palma. / ANDRES CRUZ

El viaducto de El Risco tiene un coste de 23 millones de euros y esa considerada "una de las estructuras más espectaculares del Archipiélago". Tendrá 572 metros de longitud y 88 metros de altura máxima, con tres pilares grandes y dos de pequeñas dimensiones. En estos momentos se está trabajando en la retirada de vegetación autóctona, donde irá uno de los pilares que obligarán también a desviar el cauce del barranco, por donde ahora discurre el agua de la lluvia; en el centro con el gran pilar, donde se está retirando la tierra y que llevará más de una semana de trabajo; y, al otro lado hacia La Aldea, con el estribo que da acceso al túnel.

Las máquinas retiran tierra para el pilar central del viaducto de El Risco. / ANDRES CRUZ

Esta obra requerirá al menos 30 meses de trabajos, por lo que no estará operativa hasta finales de 2028. En este caso, el paso elevado debe sortear un desnivel de casi un 4%, por lo que habrá tres carriles, de los cuales dos son para La Aldea (uno para vehículos lentos). Y dispondrá de una plataforma única con idéntica tipología al de La Palma, que conecta con el túnel 3, en el que se está trabajando.

Los dos últimos puentes se unificaron y ya está operativo, siendo con sus 3.200 metros el más largo de Canarias, al menos hasta que se abra en Tenerife el Anillo Insular.

"Hacen falta obreros, ferrallistas, conductores de maquinaria y hasta encargados" José Luis Pérez — Jefe de la obra del Gobierno de Canarias

Uno de los problemas que se están encontrando las empresas adjudicatarias en esta obra de grandes dimensiones es la falta de mano de obra. En estos momentos hay un centenar de trabajadores en el tajo, pero el jefe de obra de la Consejería, José Luis Pérez, estima que harían falta unos 50 más para avanzar con mayor rapìdez, aunque se estén cumpliendo en principio los plazos. Hay que tener en cuenta que se han alcanzado picos de hasta 200 trabajadores. Y entre los puestos que se echan en falta hay ferrallistas, maquinistas (para conducir camiones, buldocer o motoniveladoras), albañiles, encofradores, oficiales y hasta encargados. "No es fácil encontrar", reconoce la consejería.

"Es una obra compleja en la que ya se ven los avances, pese a que muchas veces no sea visible hacia el exterior" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

El consejero regional, Pablo Rodríguez, resaltó en la visita que se trata de una obra compleja en la que ya se ven los avances, pese a que muchas veces no sea visible hacia el exterior. Y volvió a manifestar que en el verano del año que viene se abrirá el viaducto de La Palma y los túneles, quedando pendiente solo el puente de El Risco y su túnel en el lado aldeano, ya que el otro está ya operativo en Faneque.

Boca de uno de los túneles, con otro paralelo auxiliar para emergencias. / ANDRES CRUZ

La obra se adjudicó por 153,07 millones, si bien con los dos modificados para el viaducto y las revisiones de precios se ha elevado su coste a casi 206,4 millones de euros.

En su ejecución se han localizado yacimientos en la Aulaga y el barranco de Los Moros, en los que se han encontrado estructuras, una acequia antigua y muros.

Dos yacimientos

Y una de las exigencias en este paraje natural es la restauración ambiental, que afecta a 302.900 metros cuadrados, en la que se van a destinar cinco millones de euros, recurriendo para ello a vegetación autóctona y piedra, con muros de hasta 18 metros de altura.

La magnitud de la obra lo refleja el movimiento tierras, con todos los túneles ya excavados. Se ha sacado un millón de metros cúbicos de excavación y se han generado dos millones en rellenos