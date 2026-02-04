Un escenario de 14 metros de altura y pantallas LED: así se prepara Gáldar para recibir el pregón del Carnaval y la Gala Drag

La ciudad de Gáldar ya está completamente lista para dar la bienvenida a uno de los acontecimientos más esperados del año: el Carnaval 2026, que este año navega bajo el lema 'Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido'. El Recinto Cultural La Quinta luce ya el impresionante escenario que acogerá las principales galas del carnaval, una imponente infraestructura de 14 metros de altura y más de 320 metros cuadrados, decorada con la magia del mundo corsario, banderas piratas y guiños a tesoros ocultos.

El escenario incorpora cien aparatos móviles de iluminación, espectaculares pantallas de vídeo en 8K y pantallas LED de última generación, que se estrenan precisamente en Gáldar y prometen convertir cada noche en una experiencia visual sin precedentes. Todo está preparado para que, a partir de este fin de semana, el carnaval brille con luz propia.

Viernes 6 de febrero: arranque oficial del Carnaval

Las fiestas comenzarán el próximo viernes 6 de febrero con el tradicional Pasacalles Anunciador, que recorrerá las calles a partir de las 20:00 horas y llenará el casco del municipio de música y ambiente festivo. A las 21:00 horas, el Recinto Cultural La Quinta acogerá la Gala del Pregón, acto que marcará oficialmente el estreno del escenario y que correrá a cargo de las populares "viudas" Rita y José Luis Ramírez , figuras muy queridas por el público galdense. La noche continuará con el primer gran mogollón del carnaval, protagonizado por El Combo Dominicano, que actuará a partir de las 23:00 horas.

Sábado 7 de febrero: Gala Drag Queen y grandes conciertos

El sábado 7 de febrero será, sin duda, una de las noches más intensas y esperadas del Carnaval Pirata. A las 21:00 horas comenzará la Gala Drag Queen del Carnaval de Gáldar 2026, presentada por Exhuberancia Carey y Luján Argüelles, quienes estarán acompañados sobre el escenario por los Drags Vulcano y Kiowa.

La gala contará además con actuaciones estelares de Las Ketchup, que harán vibrar al público con sus grandes éxitos, y de Efecto Pasillo, que llegará a Gáldar con su gira 'Oro y Diamantes'. La noche se cerrará con el grupo Acuarela, encargado de animar el primer gran mogollón del carnaval.

Refuerzo especial de guaguas para el sábado

Con motivo de la gran afluencia de público prevista para la noche del sábado, el municipio contará con un importante refuerzo del servicio de guaguas. Hasta una veintena de conexiones adicionales se sumarán a las líneas habituales de Global que enlazan Gáldar con Agaete, Sardina del Norte y Las Palmas de Gran Canaria. Para poder disfrutar de la noche pirata del sábado 7 de febrero la línea 105 que une Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar dispondrá de dos conexiones de refuerzo, a las 22:20 y a las 23:10. La misma línea en su trayecto desde Gáldar a Las Palmas de Gran Canaria contará con cinco conexiones extra, en concreto a las 00:30, 1:30, 2:30, 3:30 y 4:00 de la madrugada del sábado al domingo.

Hasta seis conexiones de refuerzo habrá a disposición de los usuarios de la línea 103 en su trayecto Gáldar-Piso Firme-Puerto de las Nieves. Se han fijado para las 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, 3:00 y 4:00 de la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de febrero. También se intensifica el servicio de la línea 401 de Gáldar a Sardina del Norte con seis nuevas conexiones, 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, 3:00 y 4:00 de la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de febrero.

De cara a la próxima semana, el Carnaval de Gáldar continuará navegando con fuerza con uno de sus actos más multitudinarios y esperados: la Gran Cabalgata del Carnaval, que llenará de color, música y fantasía las principales calles del municipio. El desfile arrancará a las 17:00 horas y culminará en el Recinto Cultural La Quinta con el Gran Mogollón, previsto para las 21:00 horas, en el que subirán al escenario Edwin Rivera, Tonny Tun Tun, Fuego y DJ Blin Blin, garantizando una noche de ritmo y baile hasta bien entrada la madrugada.